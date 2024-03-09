刘国跃委员：加大科技创新 推动新能源高质量规模化发展

人民网北京3月9日电 （记者杜燕飞）“近年来，我国锚定‘双碳’目标，加快绿色低碳转型，新能源规模、技术、质效实现跨越发展。”2024年全国两会期间，全国政协委员，国家能源集团党组书记、董事长刘国跃在接受人民网记者采访时建议，科学规划引导新能源健康有序发展，加强新能源科技创新平台化、生态化建设，强化产融协同，为中国式现代化建设提供安全可靠能源保障，为共建清洁美丽世界作出更大贡献。

全国政协委员，国家能源集团党组书记、董事长刘国跃。受访者供图

刘国跃介绍，2023年全球可再生能源新增装机5.1亿千瓦，我国新增约2.9亿千瓦、占比超50%。全国新能源装机突破10亿千瓦、达到10.5亿千瓦，我国已经成为世界清洁能源发展重要力量。

“新能源发展不仅规模快速增长，电量也快速提升。”他说，2023年，新能源发电量超1.4万亿千瓦时，同比增长23.5%；风力、光伏发电分别同比增加16.2%和36.7%；新能源发电量占比超15.5%，同比提高2.1个百分点，新能源对传统能源的电量替代加速推进。

他表示，新能源产业技术快速迭代，核心企业要加大前沿技术攻关，驱动新能源产业链降本增效。我国光伏关键组件产量占全球比重超80%，风电机组关键零部件产量占全球比重超70%。10年来，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别下降超60%、80%。

为推动新能源高质量发展，刘国跃建议，以质量之“稳”助规模之“进”。可再生能源装机已超过煤电，电力系统平衡模式由“源随荷动”向“源网荷储互动”转变，煤电稳定性和电网坚强性成为新能源规模化发展的保障。新能源电源端能消纳、有效益，电网端受得进、送得出，负荷端用得上、能匹配，储能调得动、用得起的良性循环正在形成。

“建议以创新之‘进’促‘稳’步发展。”他说，在新一轮科技革命和产业变革加速演进背景下，新能源形态、功能、技术、运营面临重构，要加快推动科技创新、制度创新、商业模式创新，更好地保障以新能源为主的新型电力系统健康可持续发展。

刘国跃表示，还要以先进理念促进“先立后破”。增强系统观念，推进源网荷储一体化、风光氢储交叉耦合、煤电与新能源联营等发展方式，有效解决消纳、经济性等问题。增强数字赋能，开发新能源智慧管理、智能建设、智能运营、智能维护，挖掘价值潜力。