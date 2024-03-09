李书福委员：建议推行无障碍用车标准 推动先行示范项目建设

人民网北京3月9日电 （黄盛）在2024年全国两会期间，全国政协委员、吉利控股集团董事长李书福建议，在全国范围内设立并推行无障碍用车标准规划，推动无障碍用车先行示范项目建设。

李书福认为，目前无障碍用车面临缺乏行业标准，标准建设及推广落实力度不一，投放门槛较高，运营成本难覆盖，社会协同支持不足等现象。他建议，把在全国范围内设立并推行无障碍用车标准规划纳入无障碍环境建设、适老化改造工程整体规划。统筹规划全国无障碍用车项目的长期发展和推进举措，为完善无障碍出行环境建设做出贡献。

随着无障碍基础设施的逐渐完善、无障碍观念的日渐普及，民众对无障碍服务的期待逐渐从“有没有”向“好不好”转变。李书福建议，鼓励以无障碍用车标准规划为参照，依托无障碍用车项目发展爱心服务车队、融入非急救转运、搭载移动AED应急响应等特色模式。在机场、火车站、医院等公共场所设置无障碍用车绿色通道，打造无障碍服务的暖心工程。

“建议以提升无障碍群体出行体验为目标，推动无障碍用车先行示范项目建设。”李书福说，要充分发挥“标杆”和“样板”的示范带动作用，力争在主要城市建设落地首批全国标准无障碍出租车项目。