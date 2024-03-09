如何构建房地产发展新模式？住建部详解

人民网北京3月9日电 （记者王仁宏）今日，在十四届全国人大二次会议民生主题记者会上，住房和城乡建设部部长倪虹从理念、机制、实施路径三方面，阐述了新时期我国构建房地产发展新模式的体系架构。

倪虹表示，构建房地产发展新模式，是破解房地产发展难题、促进房地产市场平稳健康的治本之策。“在新模式下，拼的是高质量、新科技和好服务。谁能抓住机遇、转型发展，谁能为群众建设好房子、提供好服务，谁就能有市场，谁就能有发展，谁就能有未来。”他说。

在理念上，倪虹认为，要完善“市场+保障”的住房供应体系，政府保障基本住房需求、市场满足多层次多样化住房需求，建立租购并举的住房制度，努力让人民群众住上好房子。

在机制上，一是建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制，从要素资源科学配置入手，以人定房、以房定地、以房定钱，指导各地编制好住房发展规划。二是完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理机制。在供给方面，要改革完善商品房开发、融资、销售等基础性制度，有力有序推进现房销售。在使用方面，要加快建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险等专项制度。

在实施上，一是规划建设保障性住房，推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造。规划建设保障性住房，是完善住房制度和供应体系，重构市场和保障关系的重大改革，拓展配售型保障性住房的“新路子”。

二是下力气建设好房子，鼓励企业研发好产品、好材料、好设备，通过多行业跨界协同，合力建造绿色、低碳、智能、安全的好房子，让群众能够住得健康、用得安全方便。