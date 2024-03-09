2024年稳就业怎么干 人社部部长总结“五个全力”

人民网北京3月9日电 （方经纶）“就业牵动着千家万户的生活，也关系着经济社会发展的大局。”在9日举行的十四届全国人大二次会议民生主题记者会上，人力资源和社会保障部部长王晓萍总结了今年稳就业的五个“全力”——

全力稳定就业岗位。稳岗位是稳就业的基础。今年，人社部将延续降低失业、工伤保险费率政策，落实和完善稳岗返还、专项贷款、就业和社保补贴等政策，更好释放政策红利。

全力拓宽就业渠道。人社部将加强对就业容量大的民营经济、中小微企业等各类经营主体的支持，大力培育数字经济、银发经济、绿色经济等就业新的增长点。进一步加大担保贷款、税费减免、场地安排等扶持力度，释放创业带动就业潜力。同时，完善灵活就业服务保障措施，充分发挥6900多家零工市场供需对接作用，支持劳动者多渠道灵活就业。

全力提升就业技能。这是解决结构性就业矛盾的关键之举。人社部将深入推进“技能中国行动”，聚焦先进制造、现代服务、养老照护等重点领域需求，大规模开展职业技能培训。

全力优化就业服务。就业服务是促进供需对接的重要措施。今年以来，“春风行动”累计举办招聘会3.2万场，同比增加20%；发出专车、专列、包机2.6万辆（次），点对点输送劳动者88万人次。人社部将趁热打铁，继续组织更多面向不同群体、不同时段的招聘活动，保持市场热度不减。推广“大数据+铁脚板”的服务模式，打造“家门口”就业服务站，为企业和劳动者提供高效、便捷、精准的就业服务。

全力保障重点群体。今年高校毕业生将达到1179万人，人社部将强化促进青年就业政策举措，拓宽市场化渠道，稳定公共岗位规模，优化全周期就业创业指导服务。扎实做好退役军人、农民工等重点群体就业工作，加强对残疾人等困难人员就业帮扶，兜住、兜准、兜牢民生底线。

另外值得关注的是，当前就业市场有一些积极变化——人工智能、大数据等专业人才需求旺盛，康养护理、住宿餐饮、文化旅游等服务业需求走高，小微企业招聘需求明显增加，技术技能岗位需求快速上升。

“就业市场这些变化，充分印证了当前中国经济回升向好态势巩固增强，服务消费潜能的加速释放，也折射出传统产业转型升级、新质生产力加快发展的新趋势、新机遇。”王晓萍说。