钟宝申代表：推动农村光伏与美丽乡村协调发展

人民网北京3月9日电 （记者杜燕飞）“目前，光伏发电在各地越来越普及，光伏与建筑结合日趋普遍。如何做好光伏项目与建筑风格、周边环境的融合，成为业内关注的话题。”2024年全国两会期间，全国人大代表、隆基绿能董事长钟宝申在接受人民网记者采访时建议，推动农村光伏与美丽乡村协调发展，加快农村光伏绿色建筑一体化建设。

全国人大代表、隆基绿能董事长钟宝申。受访者供图

钟宝申表示，农村分布式光伏在赋能乡村产业振兴、助力共同富裕方面发挥着重要作用。也存在农村光伏项目整体不美观、光伏与建筑及乡村环境不协调、部分项目安装施工存在安全隐患等现象。

在他看来，当前，农村光伏组件产品尺寸差异化大、色调不统一，电站与建筑拼凑在一起，整体美观性不佳，很难与乡村整体风格融合。同时，乡村绿色建筑规划相对薄弱，农村光伏电站体量小、个体分散，缺乏统一的高标准集中连片开发规划和选型指导。

为此，钟宝申建议，出台农村光伏发电项目组件和逆变器等关键物料选用标准。推广发电效率高、可靠性高、外观美丽、符合建筑美学的组件产品以及适用于农村光伏接入和消纳逆变器等关键物料。开展重点项目示范工厂，促进农村光伏高质量发展。

“结合美丽乡村建设需要，建议制定农村光伏与建筑结合规划标准。在引导光伏行业关注产品质量的同时，提供结实耐用、外表美观的产品，使其与当地特色民居融合。”钟宝申表示，随着光伏度电成本持续的下降，建议推进光伏与建筑一体化项目，实现绿色建筑与绿色能源结合。并定期开展农村光伏市场质量监察工作。（实习生张亚舒对本文亦有贡献）