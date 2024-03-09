绥芬河市地处黑龙江省东南部，是中欧班列“东通道”重要口岸之一。随着共建“一带一路”不断深入，经绥芬河口岸开行的中欧班列数量稳步增长，出入境货物品类持续增多，品牌质量快速提升。

一年之计在于春。在绥芬河铁路口岸机械化换装场，龙门吊隆隆作响，一列列货运列车有序换装，一派繁忙景象。近年来，绥芬河铁路、海关、边检等部门，持续优化班列开行作业流程，提升中欧班列的开行质量和出入境效率，压缩非生产作业时间。

据统计，自2018年中欧班列开行以来，经绥芬河铁路口岸出入境的中欧班列累计超过2500列，出境的中欧班列已通达欧洲5个国家，入境班列覆盖国内25个城市，覆盖电器产品、日用百货、工业机械、农副产品等14大品类，辐射带动效应日益凸显。

记者：董宝森、唐铁富

摄制：曲艺伟

新华社音视频部制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经