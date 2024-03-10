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前两月我国货物贸易进出口增长8.7%

2024年03月10日08:48 | 来源：光明日报
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原标题：前两月我国货物贸易进出口增长8.7%

本报北京3月9日电（记者张翼）海关总署日前发布统计数据，今年前两个月，我国货物贸易进出口总值6.61万亿元，同比增长8.7%。其中，出口3.75万亿元，进口2.86万亿元，贸易顺差8908.7亿元。

据介绍，今年前两个月我国货物贸易进出口主要特点是：

一般贸易进出口增长，比重提升。前两个月，我国一般贸易进出口4.34万亿元，增长10%，占我国外贸总值的65.7%，比去年同期提升0.8个百分点。同期，加工贸易进出口1.12万亿元，此外我国以保税物流方式进出口8869.4亿元，增长16.9%。

对东盟、美国、韩国进出口增长。前两个月，我国与东盟贸易总值为9932.4亿元，增长8.1%，占我国外贸总值的15%。我国与欧盟贸易总值为8323.9亿元，下降1.3%，占我国外贸总值的12.6%。我国与美国贸易总值为7077亿元，增长3.7%，占我国外贸总值的10.7%。我国与韩国贸易总值为3369.2亿元，增长2.9%，占我国外贸总值的5.1%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口3.13万亿元，增长9%。

民营企业、国有企业进出口增长。前两个月，民营企业进出口3.61万亿元，增长17.7%，占我国外贸总值的54.6%，比去年同期提升4.2个百分点。国有企业进出口1.06万亿元，增长1.7%，占我国外贸总值的16.1%。

机电产品占出口比重近六成，其中自动数据处理设备、集成电路和汽车出口增长。前两个月，我国出口机电产品2.22万亿元，增长11.8%，占出口总值的59.1%。其中，自动数据处理设备及其零部件1954.5亿元，增长7.3%；集成电路1607.1亿元，增长28.6%；汽车1118.9亿元，增长15.8%。同期，出口劳动密集型产品6661.9亿元，增长22.2%。铁矿砂、原油、煤和天然气等主要大宗商品进口量增加。

(责编：杨曦、陈键)
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