本报记者 赵家宁

原标题：提升传统产业“含新量”

在全国政协十四届二次会议第二场“委员通道”上，甘肃省工业和信息化厅副厅长黄宝荣委员分享了浆水酸菜企业通过标准化、品牌化、规模化、数字化经营，把特色小吃做成健康消费产业的故事，让很多人对传统产业的“含新量”有了新认识。

从家庭作坊到产业集群，浆水酸菜的变身可以说是我国传统制造业逐步升级焕新的生动缩影。传统产业在我国制造业中占比超过80%，既是现代化产业体系的底层基础，也与百姓衣食住行紧密相连。近年来，新兴产业蓬勃发展，其背后也离不开传统制造业的托举。传统产业技术密集程度持续提升，产业链供应链韧性不断增强，增强了中国制造向高端进发的底气。

习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调“发展新质生产力不是要忽视、放弃传统产业”。今年的全国两会上，代表委员们聚焦加快形成新质生产力积极建言献策，这些声音中有不少与传统产业有关。加快推进中小制造企业数字化转型，推动技能人才培养与制造业技术革新相适应，着力补齐关键领域短板弱项……大家不约而同将目光投向传统产业，既说明传统产业潜力巨大，也反映出当下进一步夯实产业体系根基的迫切性。

传统产业转型升级大有可为，关键是将科技创新作为引领产业发展的核心驱动，积极融合新技术、新理念、新模式，推动产业不断迈向高端化、智能化、绿色化。今年的政府工作报告提出“实施制造业重点产业链高质量发展行动”“实施制造业技术改造升级工程”等内容。随着传统产业加快向“新”而行，会有更多像浆水酸菜企业这样“老树发新芽”的故事在各地上演。

(责编：杨曦、陈键)

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