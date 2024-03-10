许玲

原标题：为经济社会发展提供更好人力资源支撑

近年来，越来越多的人对职业教育的印象发生了重大变化，打破了以往“职业教育没有好前途”的偏见。这不仅是社会观念的进步，更是我国职业教育在人才培养方面硕果累累的鲜明反映。未来，如何进一步增加职业教育吸引力，让更多学生能够在适合的工作岗位大展身手？我认为应从以下三点发力。

持续深化产教融合。产教融合是衡量职业教育改革成效的重要标志，也是提高职业教育办学质量、增加职业教育吸引力的重要举措。如何让产教融合政策真正落地？我认为，只有让企业在产教融合中有真切的获得感，落实好减税降费、教育附加费减免等政策，同时让行业资源真刀真枪地为技能型人才培养赋能，才叫真正落地。建议将产教融合的落地执行细则纳入中央教育督导，加大对一系列产教融合联盟、企业试点的考核和评估，由多部门联动出台操作性强的评估细则。

不断提升育人质量。育人质量是职业教育的立身之本，是提高吸引力的决定性因素。主要应在以下两方面着力：一是建立一体化的专业、课程、教材体系。在专业一体化设计的基础上，依据产业发展需求制定专业教学标准，指导各层次专业课教学。二是整体提升教师队伍素质。突出“双师型”教师个体成长和“双师型”教学团队建设相结合，兼顾公共基础课程教师队伍建设，着力提升教师思想政治素质和师德素养，提高教师的教育教学能力，努力造就一支师德高尚、技艺精湛、专兼结合、充满活力的高素质“双师型”教师队伍。

不断完善现代职教体系。当前我国职业教育体系仍不完善，升学体系仍有诸多难点亟待破解。一是职普融通壁垒依然存在，特别是中职学校和普通高中之间融通多处于试点阶段，“并行”多于“融通”，有效实现路径尚未形成。二是不同层次职业教育之间纵向衔接程度仍不高。尽管职业教育上升通道已经被打通，但是对技术技能人才培养的系统化设计还不够，学生成长成才通道还不够畅通。为此，应继续深化职业教育供给侧结构性改革，进一步完善“以中等职业学校为基础、高职专科为主体、职业本科为牵引”的现代职业教育办学体系，推动职普协调发展、相互融通，让不同禀赋和需求的学生能够多次选择、多样化成才，为促进经济社会发展提供更好人力资源支撑。

（作者：许玲，系全国政协委员、民建广东省委会副主委、广东技术师范大学副校长）

(责编：杨曦、陈键)

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