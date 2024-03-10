原标题：自主培养拔尖创新人才

科技日报北京3月9日电 （记者张佳星）“加快发展新质生产力，迫切需要大批拔尖创新人才。”在9日召开的十四届全国人大二次会议民生主题记者会上，教育部部长怀进鹏坦言，拔尖创新人才是促进和提升国家核心竞争力最重要的战略资源，是实现高水平科技自立自强的重要支撑。

政府工作报告提出，加快建设国家战略人才力量，努力培养造就更多一流科技领军人才和创新团队，完善拔尖创新人才发现和培养机制，建设基础研究人才培养平台，打造卓越工程师和高技能人才队伍，加大对青年科技人才支持力度。

如何培养出这样的人才？

“建成教育强国，建成世界重要人才中心和创新高地，需要我们在拔尖创新人才的自主培养能力上发力。”怀进鹏表示，教育部门将推动高校分类特色发展，建立分类评价机制。同时，鼓励高校发挥其人才培养优势，围绕国家经济社会急需的基础学科人才、交叉学科人才和新兴学科人才，在基础研究、工程技术等方面加强人才培养。

“我们特别提倡‘刀在石上磨，人在事上练’，在实战中培养拔尖创新人才。”怀进鹏说，“我们会加大对高校青年科技人才的支持，在学术生涯起步阶段就开始长周期、高强度、稳定支持，允许试错、宽容失败，让青年人才产出重要的原创性、颠覆性成果。”

“在人才培养上，要不断地下硬功夫、笨功夫，不走捷径、不取巧，愿意啃硬骨头，坚持人才长期培养的目标。”怀进鹏说，走好拔尖创新人才自主培养之路，让更多拔尖创新人才涌现出来，为培育、发展新质生产力，实现中国式现代化提供战略支撑和先导力量。

(责编：杨曦、陈键)

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