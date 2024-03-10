人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

 教育部部长怀进鹏：自主培养拔尖创新人才

2024年03月10日08:54 | 来源：科技日报
小字号

原标题：自主培养拔尖创新人才

科技日报北京3月9日电 （记者张佳星）“加快发展新质生产力，迫切需要大批拔尖创新人才。”在9日召开的十四届全国人大二次会议民生主题记者会上，教育部部长怀进鹏坦言，拔尖创新人才是促进和提升国家核心竞争力最重要的战略资源，是实现高水平科技自立自强的重要支撑。

政府工作报告提出，加快建设国家战略人才力量，努力培养造就更多一流科技领军人才和创新团队，完善拔尖创新人才发现和培养机制，建设基础研究人才培养平台，打造卓越工程师和高技能人才队伍，加大对青年科技人才支持力度。

如何培养出这样的人才？

“建成教育强国，建成世界重要人才中心和创新高地，需要我们在拔尖创新人才的自主培养能力上发力。”怀进鹏表示，教育部门将推动高校分类特色发展，建立分类评价机制。同时，鼓励高校发挥其人才培养优势，围绕国家经济社会急需的基础学科人才、交叉学科人才和新兴学科人才，在基础研究、工程技术等方面加强人才培养。

“我们特别提倡‘刀在石上磨，人在事上练’，在实战中培养拔尖创新人才。”怀进鹏说，“我们会加大对高校青年科技人才的支持，在学术生涯起步阶段就开始长周期、高强度、稳定支持，允许试错、宽容失败，让青年人才产出重要的原创性、颠覆性成果。”

“在人才培养上，要不断地下硬功夫、笨功夫，不走捷径、不取巧，愿意啃硬骨头，坚持人才长期培养的目标。”怀进鹏说，走好拔尖创新人才自主培养之路，让更多拔尖创新人才涌现出来，为培育、发展新质生产力，实现中国式现代化提供战略支撑和先导力量。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
钟宝申代表：推动农村光伏与美丽乡村协调发展
　　人民网北京3月9日电 （记者杜燕飞）“目前，光伏发电在各地越来越普及，光伏与建筑结合日趋普遍。如何做好光伏项目与建筑风格、周边环境的融合，成为业内关注的话题。…
畅通实体经济“血脉” 提高金融风险防控能力
　　“稳健的货币政策灵活适度、精准有效”“优化融资增信、风险分担、信息共享等配套措施，更好满足中小微企业融资需求”“标本兼治化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险”……今年的政府工作报告，对于货币政策走向、金融支持实体经济、防范化解风险领域，作出了明确部署。 经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部