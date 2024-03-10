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推进能源体系向“绿”向“新”

2024年03月10日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：推进能源体系向“绿”向“新”

【两会话题】

◎实习记者 李诏宇 刘 侠

本报记者 赵向南 王禹涵

建设新型能源体系，既是推动能源绿色低碳转型、积极稳妥推进碳达峰碳中和的重要支撑，也是保障国家能源安全的必然选择。

今年政府工作报告提出，深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。全国两会期间，新型能源体系成为“高频词”，不少代表委员就此建言献策。

“近年来，新型能源体系逐渐建成，依赖化石能源的传统发展方式正在转变，这为推动能源清洁低碳转型、经济社会绿色高质量发展和应对气候变化注入强劲新动能。”全国人大代表、全国工商联副主席、通威集团董事局主席刘汉元日前对科技日报记者表示。

“绿”从何来？风光氢核同发展

“通常来说，新型能源体系包括光伏、氢能、核能等。”刘汉元说，新型能源体系是指相对于传统能源体系而言，采用更加可持续、可再生的能源技术和能源利用方式的一种能源体系。

光伏是目前应用最广泛的新型能源类型之一。刘汉元介绍，2023年，我国新增光伏装机约216吉瓦，同比增长147%，占新增电力装机的60.7%，光伏制造端产值超过1.5万亿元。目前，我国成为全球光伏产业第一大国，占据全球70%以上的市场份额。

今年政府工作报告首次提及加快氢能产业发展。

全国人大代表、隆基绿能科技股份有限公司董事长钟宝申告诉记者，用光伏、风电等可再生能源制取的氢气，被称为绿氢。绿氢是零排放的清洁能源载体和重要的工业原料。但目前我国绿氢产业发展仍面临技术瓶颈待突破、储运成本高、应用场景落地难、行业标准不统一等挑战。

绿氢制取过程中，电力的消耗巨大，成本也水涨船高。离网制氢或许是解决这一问题的方法之一。

离网制氢，即将可再生能源制取的电力不经过电网直接应用于制氢，实现清洁能源的相互转化与利用，同时能够最大程度地节省成本。“建议将离网制氢纳入国家能源战略部署，统筹规划，支持绿氢产业高质量发展。”钟宝申说。

“新”在何处？结构体系齐升级

新型能源体系的内涵包括传统能源结构的变化，以及能源产业体系的升级。传统能源结构的变化，指的是包括新型能源在内的非化石能源逐渐成为主体能源。

刘汉元介绍，2023年，我国可再生能源新增装机3.05亿千瓦，占全国新增发电装机的82.7%，占全球新增装机的一半，超过世界其他国家的总和。全国可再生能源发电量近3万亿千瓦时，接近全社会用电量的1/3，可再生能源已成为能源安全供应和经济社会低碳转型的重要支撑。

全国政协委员，中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长宋海良告诉记者，近年来，他们加快推动创新驱动转型、绿色低碳转型、数字智慧转型、共享融合转型，系统建设新能源、新基建、新产业。“今后，我们还将推动数智化电站与实体电站的同步规划与建设，进一步打造数字孪生电站。”宋海良说。

全国人大代表，国网山西省电力公司党委书记、董事长王政涛认为，新型电力系统作为新型能源体系在电力领域的具体体现，是能源高质量发展的基本路径。“新型电力系统的建立，能高效推进行业绿色转型，促进电力资源高效配置，带动能源产业体系升级发展。”王政涛说。

如何应对电力系统适应性不足、负荷管理机制不健全等问题？王政涛建议：“加快建设数智化坚强电网、统筹发展常规电源与新能源、有序建设分布式新能源等，均是解决这些问题的‘良药’。”

(责编：杨曦、陈键)
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