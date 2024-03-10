柳江代表：规范数据要素市场 推动工业互联网高质量发展

人民网北京3月10日电 （王绍绍）工业互联网作为新一轮工业革命的重要基石，是数字技术与实体经济深度融合的关键支撑。“推动工业互联网的高质量发展，有利于加快形成新质生产力。”全国人大代表，长虹控股集团党委书记、董事长柳江表示。

全国人大代表，长虹控股集团党委书记、董事长柳江。受访者供图

目前，我国工业互联网已进入规模化发展新阶段。柳江认为，当前我国正处在数据资源迈向数据要素化配置阶段的变革期，数据要素市场化加速发展，数据要素价值化的难题亟需破解。

“我国数据市场繁荣，但仍存在数据应用不充分、数据要素流通技术不成熟等现象。”柳江建议，进一步加速数字技术研发，建立完善数据分析体系，并加强数据应用场景的创新开发，推动数据在各领域的应用和价值实现。

面对数据采集水平和数据质量有待提高的现象，柳江认为，应制定统一的数据采集标准和流程，建立数据质量评估体系，并采用先进的数据采集技术和工具，提高数据采集效率。

在他看来，数字产品、数字资产的保障体系不完善是目前国内数字市场走向可持续发展的痛点。建议进一步完善数字流通规则和标准，建立健全数字产品和数字资产确权机制，加强对数字产权和数字所有权的保护，加强数字交易的监管，保障数字市场的健康发展。

“随着新型工业化高质量发展，跨行业、跨领域、多样化、差异性的‘智改数转网联’已成为发展趋势，迫切需要不同平台之间数据共享、业务协调。”柳江表示，应引导产业共融，鼓励平台之间深度合作，打造互补互利、共建共享的工业互联网生态体系。

对于如何解决工业互联网平台建设和技术迭代的问题，柳江鼓励跨行业、跨领域的工业互联网平台之间共同研发通用的平台技术和标准，降低技术壁垒和研发成本。设立研发基金和支持政策，激励平台在核心技术创新上持续投入。推动产学研用一体化，促进工业互联网技术研究成果快速应用。

他建议，工业互联网平台产业的健康发展，应与其他平台进行数据和服务互通，形成互补互利的生态体系，并向垂直行业领域深度拓展，增强平台的影响力和竞争力。探索新的商业模式和增值服务，提高平台盈利能力。