本报记者 宋静思 刘书文 田先进

原标题：不折不扣抓落实

北京星际荣耀空间科技股份有限公司，装配测试人员在安装液体姿轨控动力系统。新华社记者 鞠焕宗摄

位于浙江省宁波市镇海区的甬江实验室启动区项目近日顺利竣工验收。郑凯侠摄（人民视觉）

四川省南充市蓬安工业园区四川博萨汽车部件有限公司生产车间内，工人正在赶制订单。彭圣洲摄（人民视觉）

江西省瑞昌经开区智造小镇江西丰润电子有限公司生产车间内，工人在赶制零部件。魏东升摄（人民视觉）

江苏省昆山高新区通友智能有限公司，技术人员在调试激光剥漆机。袁新宇摄（人民视觉）

湖北省十堰市郧西县安家乡依托良好生态打造童话谷·天空牧场景区。徐 军摄（人民视觉）

习近平总书记高度重视抓落实工作，强调“要不折不扣抓落实，确保最终效果符合党中央决策意图”。连日来，习近平总书记参加江苏代表团审议，看望民革、科技界、环境资源界委员并参加联组会，出席解放军和武警部队代表团全体会议，发表了一系列重要讲话，指明了前进方向、提供了根本遵循。

代表委员表示，要深入学习贯彻习近平总书记全国两会期间重要讲话精神，遵照“不折不扣抓落实”的重要要求，坚定信心、开拓奋进，求真务实、担当作为，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

在完整准确全面把握上下功夫

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，是新时代的硬道理。习近平总书记指出，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。

“习近平总书记的重要讲话指明方向、凝聚力量，我们必须不折不扣抓好落实。”西南大学副校长赵玉芳代表表示，要在完整准确全面把握上下功夫，对“国之大者”领会到位，对是什么、干什么、怎么干了然于胸，深刻领悟习近平总书记重要讲话的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑，做到知其然更知其所以然，为贯彻落实打下坚实基础。

“创新是引领发展的第一动力。面对新一轮科技革命和产业变革，我们必须抢抓机遇，加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局未来产业，完善现代化产业体系。”安徽省安庆市市长张君毅代表介绍，得益于新能源汽车等产业的发展，安庆进出口保持较快增长。“安庆将紧紧抓住长江经济带发展、长三角一体化发展等重大战略机遇，找准方向定位，大力发展战略性新兴产业，加快发展新质生产力。”

“改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定中国式现代化成败的关键一招。谋划进一步全面深化改革重大举措，有助于为推动高质量发展、推进中国式现代化持续注入强劲动力。”中国铁路郑州局集团有限公司党委书记、董事长孙景代表表示，将继续深化体制机制改革，进一步挖掘高铁网络资源潜力，提升网络整体效能和运营品质，为更好畅通经济要素流动、促进区域协调发展、构建新发展格局发挥重要支撑作用。

“增进民生福祉是发展的根本目的，让人民生活幸福是‘国之大者’。学习习近平总书记全国两会期间重要讲话精神，深刻感受到‘人民’二字重若千钧。”河北省灵寿县南营乡车谷砣村党支部书记陈春芳代表介绍，太行山深处的车谷砣村，曾是交通闭塞的穷山村，近年来通过发展生态旅游，驶上了致富“快车道”。

“我们一定把习近平总书记的重要讲话学习好、领悟好，不折不扣落实好。”陈春芳代表表示，要在发展中稳步提升民生保障水平，把发展成果不断转化为生活品质，同时引导激励广大群众依靠自己的双手创造幸福生活，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

紧贴时代发展脉搏和各地区发展实际

空谈误国、实干兴邦，一分部署、九分落实。习近平总书记强调，要继续巩固和增强经济回升向好态势，提振全社会发展信心，党员干部首先要坚定信心、真抓实干。

“习近平总书记全国两会期间重要讲话，既有蓝图擘画，又有方法指导。”新希望集团有限公司董事长刘永好委员表示，新征程上，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，紧贴时代发展脉搏和各地区发展实际，完整准确全面落实，就不会走偏、不会走样。

“绿色发展是高质量发展的底色，要守牢国土空间开发保护底线，完善生态环境分区管控体系，夯实高质量发展的生态基础。”内蒙古自治区巴彦淖尔市市长王志平代表介绍，去年巴彦淖尔市造林、种草、防沙治沙均超额完成任务，乌梁素海水质明显提升。“我们要坚决打赢黄河‘几字弯’攻坚战，统筹抓好防沙治沙和风电光伏一体化工程，守护好乌梁素海这颗‘塞外明珠’，坚决筑牢我国北方重要生态安全屏障。”

恩施是长江入鄂第一站，是清江发源地，是长江中上游地区重要水源涵养地。“我们将深入贯彻落实习近平总书记全国两会期间重要讲话精神，把恩施的发展放到长江经济带发展大局中进行谋划，找准方位，明确路径，真抓实干。”湖北省恩施土家族苗族自治州州长夏锡璠代表表示，要深入践行习近平生态文明思想，锚定建设“两山”实践创新示范区定位，深化大气、土壤、水环境治理，加快清江等流域综合治理，确保“一江清水东流”。同时，持续探索“两山”转化路径，推动经济社会发展绿色化、低碳化转型，以高水平保护支撑高质量发展。

“饱含‘绿色含金量’的高质量发展，面临的时代课题之一是把科技创新能力有效转化为新质生产力。发展新质生产力不是要忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式。”重庆市涪陵区委书记王志杰代表表示，制造业是涪陵经济发展的基石和支撑，实现高质量发展的关键也在制造业。涪陵将立足现有产业优势、发展赛道，推动科技创新成果应用到具体产业，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，加快培育发展新质生产力的新动能。

靠实干开创更加美好的未来

用汗水浇灌收获，以实干笃定前行。习近平总书记强调，要抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，把各方面的干劲带起来。

“不折不扣抓落实，既要完整准确全面落实，确保执行不偏向、不变通、不走样，也要突出目标导向、效果导向，以创造性工作把党中央决策部署落到实处。”中铁六局丰桥桥梁有限公司石家庄项目部副经理王足刚代表表示，做任何一项工作都不能浅尝辄止、虎头蛇尾，要真抓实干、善作善成，让党中央重大决策部署精准落地、产生实效。

近年来，黑龙江省鹤岗市以“资源+产能+技术+新材料”全产业链为核心纽带，带动石墨产业链上下游企业协同发展。鹤岗市市长王兴柱代表表示，鹤岗将以石墨产业科技化、智能化为着力点，支持企业建立技术创新中心等平台，推动石墨产业不断迭代升级。

“政策的生命力在落实，既不能变形走样，也不能层层加码。要深入贯彻落实习近平总书记全国两会期间重要讲话精神，运用科学的工作方法，切实打通贯彻执行中的堵点淤点难点，以实干促落实，推动经济社会高质量发展。”福建省莆田市委副书记、市长林旭阳代表表示，莆田市坚决贯彻党中央决策部署，立足本地资源禀赋、产业基础，用新技术改造提升传统产业，积极促进产业高端化、智能化、绿色化发展。

昔日盐碱地，今朝“米粮川”。近年来，吉林省白城市科学推进盐碱地综合治理，开发好盐碱地等耕地后备资源。“落实才能出成绩，执行才能见成效。我们要不折不扣贯彻落实党中央决策部署，持续抓好以盐碱地治理为重点的‘改地增粮’，坚决扛起保障国家粮食安全责任。”白城市市长杨大勇代表表示，新时代新征程，我们要紧紧围绕党和国家中心任务，激发全社会创造活力，提振干事创业的精气神，当好中国式现代化建设的坚定行动派、实干家，不断为强国建设、民族复兴伟业添砖加瓦、增光添彩。

（本报记者金歆、翟钦奇、强郁文、王永战、王崟欣、郑智文、王亮参与采写）

(责编：方经纶、陈键)

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