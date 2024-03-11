本报记者 常 钦 巨云鹏 叶传增 李 蕊

原标题：雷厉风行抓落实

江苏常州理想汽车智能制造基地总装车间，机械臂正进行焊接作业。新华社记者 季春鹏摄

天津港“智慧零碳”码头（无人机照片）。新华社记者 赵子硕摄

1月1日，上海吴淞口国际邮轮港，国产首艘大型邮轮开启商业首航。王 初摄（影像中国）

广东中山翠亨新区，深中通道建设有序推进。陈志强摄（影像中国）

强调实干、注重落实，是我们党的一个优良传统。习近平总书记高度重视抓落实工作，强调“要雷厉风行抓落实，统筹把握时度效”。今年全国两会上，习近平总书记发表一系列重要讲话，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供了根本遵循。

代表委员表示，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照政府工作报告的部署要求，牢牢把握高质量发展这个首要任务，雷厉风行抓落实，统筹把握时度效，以时不我待的紧迫感和奋楫争先的责任担当，把党中央决策部署落到实处，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

看准了就抓紧干，把各方面的干劲带起来

3月5日，习近平总书记在参加江苏代表团审议时指出：“要继续巩固和增强经济回升向好态势，提振全社会发展信心，党员干部首先要坚定信心、真抓实干。”

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。代表委员表示，推动高质量发展，要因时因势抓住重要窗口期，看准了就抓紧干，雷厉风行抓落实，把各方面的干劲带起来。新征程上，要以更加积极主动的姿态把握机遇、应对挑战，以奋勇争先的劲头紧抓快干、埋头实干，不断推动高质量发展取得新成效。

因地制宜发展新质生产力。

“我们牢记总书记嘱托，抢抓机遇，因地制宜、分类指导，加快发展新质生产力。”江苏省产业技术研究院院长、长三角国家技术创新中心主任刘庆代表说，要加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局未来产业，完善现代化产业体系。

牢牢掌握发展主动权，增强发展的安全性稳定性。

安全是发展的前提，发展是安全的保障。“我们加大油气勘探开发力度，储量、产量实现新的跃升，为端稳能源饭碗作出新贡献。”中国石化胜利油田分公司河口采油厂采油管理八区注采804站采油工赵琢萍代表说，要认真贯彻落实党中央决策部署，着力强化能源资源安全保障，不断增强发展的安全性稳定性。

集中精力推动高质量发展，巩固和增强经济回升向好态势。

“完成今年经济社会发展目标任务，必须深入贯彻习近平经济思想，集中精力推动高质量发展。政府工作报告提出的一系列新目标新举措，传递出我国集中精力推动高质量发展的决心和信心。”甘肃省嘉峪关市委副书记、市长刘凯代表说，把宏伟目标变为美好现实，要不等不靠、锐意进取。

刘凯代表表示，嘉峪关市将着力扩大有效益的投资、推进新型工业化，以创新绿色、动能转换优存量，以着眼未来、高端引领扩增量，推动实现能源资源梯级利用和产业循环衔接。激发有潜能的消费、增强经济活力，大力发展通道物流产业，努力把交通区位优势转化为发展新优势。加快创建国家文物保护利用示范区，拓展文旅体商融合业态，推动高质量发展取得新的更大成效。

统筹把握时度效，把雷厉风行和久久为功有机结合起来

3月6日，习近平总书记在看望参加政协会议的民革、科技界、环境资源界委员时指出：“要积极推动两岸科技、农业、人文、青年发展等领域交流合作”“要进一步增强科教兴国强国的抱负，担当起科技创新的重任”“要在加强生态环境保护、以高水平保护支撑高质量发展上作出新贡献”，强调“只要看到我们是在往前走着，就要保持定力”。

代表委员表示，雷厉风行抓落实，要统筹把握时度效，把雷厉风行和久久为功有机结合起来。

要分清轻重缓急，从主要矛盾和矛盾的主要方面抓起。

让人民生活幸福是“国之大者”。“巩固拓展脱贫攻坚成果是推进乡村全面振兴的底线任务。这几年，云南持续抓好农村居民和脱贫人口持续增收行动，乡亲们的日子越来越红火。”云南省怒江傈僳族自治州委副书记、州长李文辉代表说，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，要采取更多惠民生、暖民心举措。接下来将精准落实产业、就业兜底帮扶措施，加快草果、咖啡、优质中药材等特色优势产业全产业链发展，全力做好教育、医疗等民生工作，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

要保持战略定力和历史耐心，坚持一张蓝图绘到底，久久为功。

“作为推动高质量发展的内在要求，推进碳达峰碳中和是一项长期任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，制定好施工图和时间表，发扬钉钉子精神，坚持不懈抓下去。”青海省海西蒙古族藏族自治州委副书记、州长乔亚群代表说，积极稳妥推进碳达峰碳中和，要一步一个脚印解决具体问题，把握好控耗降碳的节奏和力度，加快推进能源绿色低碳转型。

要尊重经济社会发展规律，夯实高质量发展的根基。

“推动高质量发展必须实现高水平科技自立自强，科技创新有其自身规律，要有‘十年磨一剑’的耐心，推动重大科技创新、实现更多‘从0到1’的突破。”上海交通大学校长丁奎岭代表说，高水平研究型大学要切实担负起基础研究主力军和重大科技突破生力军的职责使命。下一步要聚焦提升学校的科技创新能级，努力实现高水平科技自立自强。要充分发挥高校、企业创新双主体强耦合作用，进一步推动基础研究水平提升，鼓励支持科研人员深耕细作、长期坚持，激励科学家肩负起科技创新重任。

坚持干在实处、务求实效，推动高质量发展实现新突破

抓落实的前提是把党中央决策部署意图和落实举措搞清楚。雷厉风行抓落实不能流于形式，“能否真正领会精神”“是否有实招真招”更关键。

代表委员表示，在经济建设的主战场，在科技创新的最前沿，在基层实践的第一线，要树立和践行正确政绩观，匡正干的导向、增强干的动力、形成干的合力，推动高质量发展实现新突破。

采取务实举措，一步一个脚印抓出成效。

“坚持效果导向，是抓落实的重要方法论。我们坚持对标‘国之大者’谋划发展目标和发展路径，对要干什么、该怎么干了然于胸，建立压茬推进、定期问效等机制，将认准的事一抓到底、抓出实效。”湖北省黄石市委副书记、市长吴之凌代表说，黄石将以效果为导向狠抓落实，持续推进钢铁、有色金属等传统产业技术改造，打造全国先进制造业基地。

健全长效机制，不断夯实干事创业的基础。

雷厉风行抓落实，真正抓出成效，要有锐意进取的精气神和脚踏实地的实际行动，还要注重健全抓落实的工作机制。“要更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，以完善的机制促落实，让推动高质量发展的各项任务落下去、实起来。”上海市人大常委会秘书长谢坚钢代表说，接下来将不断加大浦东新区法规立法力度，更好支持推动浦东首创性改革、引领性开放、开拓性创新各项措施的落实，为国家更好试制度、探新路。

广泛汇集各方力量，形成共促高质量发展的合力。

“加强党对经济工作的全面领导，必须推动各方面统筹协调、齐抓共管。”中国农业发展银行党委书记、董事长钱文挥委员说，要广泛凝聚社会共识、汇集各方力量，推进乡村全面振兴不断取得实质性进展。农发行将强化政策性银行职能定位，坚守服务“三农”职责，深耕金融支农阵地，全力服务乡村全面振兴和农业强国建设。

代表委员表示，做好2024年经济社会发展工作任务艰巨、使命光荣。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定信心、开拓奋进，努力实现经济社会发展各项目标任务，以高质量发展的实际行动和成效，确保把中国式现代化宏伟蓝图一步步变成美好现实。

（本报记者乔栋、姚雪青、强郁文、邓剑洋参与采写）

(责编：方经纶、陈键)

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