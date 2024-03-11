本报记者 沈童睿 杨 昊 常 钦 刘博通

原标题：求真务实抓落实

海南海口市美兰区瑶城村，农机手将秧苗盘摆入载秧台。杨 鹤摄

安徽芜湖市，一辆单轨列车正在行驶。肖本祥摄（新华社发）

江西湖口县一家半导体公司车间，工作人员在检测芯片产品。吴 江摄

山东青岛港灯火辉煌，一派繁忙。韩加君摄

越是任务艰巨、挑战严峻，越要有实事求是、求真务实的工作作风，务实功、出实招、求实效，抓铁有痕、踏石留印抓好落实。习近平总书记对抓落实提出了明确要求，强调“要求真务实抓落实”“坚决纠治形式主义、官僚主义”。

今年全国两会上，习近平总书记发表重要讲话，振奋人心、催人奋进。代表委员表示，奋进新征程，从习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取奋发进取的智慧和力量，凝心聚力促发展，求真务实抓落实，我们一定能够不断创造经得起历史和人民检验的实绩，以高质量发展的实际行动和成效，推动中国式现代化建设不断取得新进展新突破。

以党的创新理论为指导

科学的世界观和方法论是研究问题、解决问题的“总钥匙”。代表委员表示，要从习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取奋发进取的智慧和力量，把握事物本质、把握发展规律、把握工作关键、把握政策尺度，把习近平总书记重要讲话精神落到实处。

“习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义。”江西省赣州市人大常委会副主任、瑞金市委书记尹忠代表说，为学之实，固在践履，要把习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法转化为自己的思想武器，内化于心、外化于行，不断开创事业发展新局面。“接下来，我们将以钉钉子精神抓落实，推动瑞金市城区道路畅通工程等民生项目建设，通过完善集群产业链、深入实施产业链链长制等措施，加快形成新质生产力。”尹忠代表说。

中国浦东干部学院分管日常工作的副院长曹文泽委员说：“当前，我们面临的发展机遇和风险挑战都前所未有。要牢牢掌握党的创新理论这一观察时势、把握规律、引领时代的强大理论武器，坚持好运用好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，紧密结合新的形势任务与日新月异的实践发展，做到在大局大势中明辨方向、找准关键，科学决策、真抓实干，解决问题、推动工作。”

“习近平总书记指出，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。这为我们今后的发展指明了方向。”河北省邢台市委副书记、市长宋华英代表表示，邢台坚持围绕“让老树开新花”，用新技术改造提升传统产业，通过科技引领、数字改造等12条路径，推动省级重点产业集群加速迈向高端化、智能化、绿色化。围绕“让新苗成大树”，积极融入京津冀新能源和智能网联汽车产业链，推动新能源汽车做大做强；加快新兴产业延链补链升链建链，力促引进一个项目、形成一个产业。围绕“种好梧桐树”，打造高效便捷的政务环境、规范有序的市场环境、精准顺畅的要素环境、可预期的法治环境、“有形”更“有价”的信用环境。

形势在不断发展，任务也在不断发展。代表委员表示，坚持求真务实抓落实，需要结合各自具体实际开拓创新，寻求有效解决新矛盾新问题的思路和办法，努力创造可复制、可推广的新鲜经验。

“金融强国建设中，有不少理论和技术难题需要突破。作为研究人员，我会迎难而上、开拓创新。”南开大学金融学院院长范小云委员表示，将牢牢把握高质量发展首要任务和因地制宜加快发展新质生产力的重要要求，持续深入研究，寻求有效解决新问题的思路办法，努力探索发现可复制、可推广的经验做法，用自身专长为强国建设、民族复兴伟业贡献力量。

坚持一切从实际出发

坚持一切从实际出发，是我们想问题、作决策、办事情的出发点和落脚点，也是求真务实抓落实的必然要求。代表委员表示，要坚持从实际出发、实事求是，准确把握习近平总书记重要讲话精神，细化落实举措。

“习近平总书记参加江苏代表团审议时指出，因地制宜发展新质生产力。这为我们深化转型发展提供了行动指南。”江苏省徐州市委副书记、市长王剑锋代表说，作为制造业强市、老工业基地资源型城市，因地制宜发展新质生产力，对徐州具有重要意义。“我们将实施加快培育发展未来产业三年行动方案，一体推进基础研究、技术创新和产业发展，布局发展氢能与新型储能、深地空间利用等成长型未来产业，超前规划建设算力设施，打造未来产业先导区。”王剑锋代表说。

从实际出发，着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，需要深化科技体制、教育体制、人才体制等改革。“在教育、科技和人才机制建设上持续发力，通过深化改革，形成各主体各方面各环节有机互动、协同高效的现代化创新体系，为加快发展新质生产力贡献教育力量。”西南大学副校长赵玉芳代表说，将结合高等教育综合改革，积极对接国家重大战略需求和产业发展需要，优化材料和生物、人工智能等专业布局，加强生物育种、新材料、类脑研究等领域有组织科研，在完善拔尖创新人才发现和培养机制上多下功夫。

“抓好落实，需要紧密结合实际，抓住工作重点。”湖南省农业农村厅副厅长兰定国委员表示，我国粮食产量再创历史新高，但粮食供求紧平衡格局没有发生根本性改变。要紧紧抓住耕地和种子这两个“要害”，一方面健全补充耕地质量验收制度，强化刚性约束，把高标准农田建设作为提升耕地质量的重要抓手；另一方面加大农业科研投入，加快农业种业科技攻关，提升农业机械化、智能化水平，推动粮食和重要农产品生产能力迈上新台阶。

坚持从实际出发，前提是深入实际、了解实际。代表委员表示，将深入调查研究，深入了解实际，使抓落实的举措符合实际情况、符合客观规律、符合科学精神。

广东省阳江市农业科学研究所所长黄显良委员经常出现在田间地头，推广良种和先进农业技术，同时开展调查研究，摸排农技推广的堵点短板。“调研发现，一些地方的农技培训重理论、轻实践，不利于满足农民个性化技术需求。把室内讲变成田间讲，让农民在实地选品种、看技术，效果会更好。”他说，要通过开放灵活的培育模式，加强对农民特别是返乡创业农民的培训，加速培育一批爱农业、有文化、懂技术、善经营、会管理的现代农业人才队伍。

坚决纠治形式主义、官僚主义

形式主义、官僚主义是党和国家事业发展的大敌，是阻碍党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实的大敌。近年来，各地各部门把解决形式主义、官僚主义突出问题，为基层减负摆在重要位置，精准施策、靶向治疗，打出了组合拳，收到了良好效果。

“会议少了、文件精简了，基层干部有更多时间精力深入群众，工作方向更明确，重点更突出。”贵州省安顺市平坝区白云镇平元村党支部书记肖正强代表说，“今年我提出进一步做好农村污水治理的建议，就是在持续走访群众过程中形成和完善的。”肖正强代表建议，大兴务实之风，深化拓展整治形式主义为基层减负，让基层干部的精力真正花在干实事上，切实打通抓落实“最后一公里”。

“谋划推进工作，必须坚持全心全意为人民服务。”河南省人大常委会秘书长吉炳伟代表说，要履行好各级人大及其常委会的职责使命，践行全过程人民民主，搭建好人民当家作主的制度平台，通过各种方式和渠道，保障人民参与国家事务。河南省人大常委会在全省深入推进全过程人民民主基层示范点建设，打造立法普法、监督议事、服务群众、创新基层治理的重要阵地，并将在市县乡推广民生实事项目人大代表票决制。“把践行全过程人民民主落到实处，不断增强人民群众的获得感和主人翁意识，确保在发展中稳步提升民生保障水平，激励广大群众依靠自己的双手创造幸福生活。”吉炳伟代表说。

看准了就要抓紧干。全国两会期间，代表委员不断凝聚共识、汇聚力量。大家表示，落实习近平总书记重要讲话精神要勇作为、见行动，对当务之急立说立行、紧抓快办，对长期任务滴水穿石、久久为功。

山西国际能源集团水务公司首席工程师李丽丽代表说：“习近平总书记看望民革、科技界、环境资源界委员并参加联组会时，对推动经济社会发展绿色化、低碳化，加强资源节约集约循环利用提出明确要求。我们使命在肩，必须起而行之，为实现‘双碳’目标作出应有贡献。”推动污水处理行业绿色低碳发展，是李丽丽代表长期关注的话题。她带领团队，攻克技术难题，提升再生水供应水平，并与新能源发电企业深度合作，将污泥变废为宝，用于绿色发电。“我们会持之以恒创新，为推动高质量发展、推进中国式现代化注入绿色动能。”李丽丽代表说。

王艾竹代表是辽宁抚顺特殊钢股份有限公司技术中心高温二室科研员、高级工程师，近年来主持和参与多项科研课题，累计完成特殊钢新品研发11项。“我们一定立足岗位实际，以重大专项为抓手，对关键核心技术进行攻关。以信息化、数字化推动传统装备制造业升级改造，围绕满足高技术含量、高附加值的新材料生产需要，让企业向高端化、智能化转型，为打好关键核心技术攻坚战作出更大贡献。”王艾竹代表说。

（本报记者江琳、尹晓宇、金歆、李卓尔、李林蔚、马睿姗参与采写）

(责编：方经纶、陈键)

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