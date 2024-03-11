本报记者 邓剑洋 亓玉昆 李 蕊

原标题：敢作善为抓落实

四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县知木林镇，驻村工作队队员在爱心超市为村民兑换商品。严易程摄（人民视觉）

中国石化胜利油田海上作业平台就位，油井检修作业即将开展。张 灿摄（影像中国）

福建省莆田市仙游县，纪检监察干部向社区群众介绍基层小微权力监督平台使用方法。吴 震摄（人民视觉）

为满足海南自贸港高质量发展电力需求，有效推进大规模新能源电力消纳，海南500千伏主网架工程正在抓紧建设。图为海南省文昌市木兰湾沿海的风力发电机。孙海天 郑 喆摄影报道

真抓实干、务求实效。习近平总书记高度重视抓落实工作，强调“要敢作善为抓落实”“充分发挥各级领导干部的积极性主动性创造性”。今年全国两会期间，习近平总书记发表一系列重要讲话，凝聚起以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的磅礴力量。

代表委员表示，要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，敢作善为抓落实，充分发挥积极性主动性创造性，以时时放心不下的责任感、积极担当作为的精气神为党和人民履好职、尽好责，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

激励敢作敢为，行动出实效

敢作善为抓落实，要激励担当作为、敢作敢为，行动出实效。

“习近平总书记的重要讲话振奋人心，催人奋进。党员、干部就要有干事的魄力，有敢于扛事的担当。我们始终瞄准影响人民群众健康的重大医疗领域问题，高质量建设国家医学中心，引导广大干部职工把职责放在心上、扛在肩上。”浙江大学医学院附属第一医院党委书记梁廷波代表表示，要真抓实干、务求实效，加强医保、医疗、医药的改革协同，深化教育、科技、人才制度等改革，培养更多高水平创新型人才，不断推动医疗技术进步。

打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，实现高水平科技自立自强，广大科技工作者要担当起科技创新的重任。“面向未来，应奔着问题去、迎着难题上，进一步增强科教兴国强国的抱负，担当起科技创新的重任，积极打通产学研堵点痛点，加速推进科技成果落地转化，为发展新质生产力提供更大助力。”中国科学院院士、中国科学院强耦合量子材料物理重点实验室主任陈仙辉委员说，“随着技术发展，不同领域的交叉越来越紧密，需要不断加强对交叉型人才的培养。”

“习近平总书记强调，面对新一轮科技革命和产业变革，我们必须抢抓机遇，加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，完善现代化产业体系。”中国科学院院士、北京大学教授魏悦广委员表示，当前新材料的涌现以及在航空航天等领域的广泛应用，对力学发展提出了新挑战。希望发展出更加有效的跨尺度力学新理论，推进新材料科学研究和相关高精尖技术的持续发展。加强基础研究需要高水平人才，要深化科技体制改革和人才发展体制机制改革，健全科技评价体系和激励机制，进一步激发各类人才创新活力和潜力。

“习近平总书记强调，要继续巩固和增强经济回升向好态势，提振全社会发展信心，党员干部首先要坚定信心、真抓实干。”甘肃省甘南藏族自治州委常委、夏河县委书记杨振林代表表示，过去一年，夏河县深入开展主题教育，干部的思想认识更加统一、能力素质不断提升、工作作风明显转变，各项工作取得明显成效。夏河县将继续巩固拓展主题教育成果，优化政务服务环境，激励干部担当作为，全力推动经济社会高质量发展。

“习近平总书记强调，提升经略海洋能力。”福建理工大学副校长韦建刚委员表示，发展海洋经济，加快建设海洋强国，要加强核心技术和关键仪器设备的自主研发能力，培养与海洋新兴产业相适应的人才。福建理工大学将围绕国家所需，推动产学研深度融合，提升自主创新能力和海洋产业服务能力，为海洋强国建设贡献更多技术和人才。

做到善作善为，打开新局面

敢作善为抓落实，要求做到善作善为，全面增强履职尽责所需要的各方面本领，特别是推动高质量发展本领，不断打开新局面。

“习近平总书记强调，各地要坚持从实际出发，先立后破、因地制宜、分类指导，根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等，有选择地推动新产业、新模式、新动能发展，用新技术改造提升传统产业，积极促进产业高端化、智能化、绿色化。”安徽省亳州市市长秦凤玉代表表示，亳州是国家首批碳达峰试点城市，下一步，将持续推动先进绿色技术发展，打造清洁低碳、安全高效的能源体系和产业结构。

“习近平总书记的重要讲话为我们指明了方向。”吉林省白山市市长王雪峰代表表示，白山近年来坚持生态优先、绿色发展，加速产业转型升级，加快推动将生态优势转化为经济优势、发展优势。将运用科学思维谋划发展，坚持从实际出发，根据本地资源禀赋，推动光伏玻璃、抽水蓄能等新材料新能源产业发展壮大。

“锚定航天强国目标，我们将真抓实干、全力攻坚。”中国航天科技集团有限公司第十一研究院研究员曲伟委员表示，航天十一院主要从事热防护领域相关工作，下一步，将在数值模拟、风洞试验、飞行试验中加大科研攻关，推动飞行器热防护事业发展，为我国实现高水平科技自立自强贡献力量。

“习近平总书记强调，要坚持以人民为中心的发展思想，在发展中稳步提升民生保障水平，引导激励广大群众依靠自己的双手创造幸福生活。”山东省济南市长清区万德街道马套村党总支书记肖舒荣代表说，近年来，马套村从一个穷山村，逐步走出一条强村富民的新路子，靠的正是汇聚群众智慧。在村党组织的引领下，马套村实现“文农旅商”有机结合，年接待游客超40万人次，2023年村集体收入320余万元。下一步，将加大乡村旅游产业发展力度，带着群众干，帮着群众富，推进乡村全面振兴。

营造良好氛围，提振精气神

敢作善为抓落实，要提振精气神，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，坚持“三个区分开来”，充分发挥抓落实的积极性主动性创造性，形成奋进新征程、建功新时代的浓厚氛围。

“习近平总书记强调，要巩固拓展主题教育成果，建立长效机制，坚决纠治形式主义、官僚主义，切实为基层减负，激发全党全社会创造活力，提振党员干部干事创业的精气神。”宁夏回族自治区石嘴山市第十一小学教育集团党支部书记、校长薛超代表表示，把各项工作落实落细尤其需要良好的社会氛围，特别是对那些积极尝试探索、追求创新的工作方法要更加重视。进一步强化鼓励担当作为政策的落实，积极营造鼓励探索、包容创新的良好氛围，激励党员、干部靠实干开创更加美好的未来。

“‘三个区分开来’是完善干部担当作为的激励和保护机制。从实践来看，‘三个区分开来’有力消除了妨碍干部敢为的各种因素，为实干型干部撑腰，给改革创新者吃了‘定心丸’。”福建省宁德市市长张永宁代表表示，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，一方面需要探索创新、先行先试，另一方面也要旗帜鲜明地为担当者担当，让担当有为者把更多的时间和精力用在干实事、抓落实上。

“习近平总书记强调，完善落实‘两个毫不动摇’的体制机制，支持民营经济和民营企业发展壮大，激发各类经营主体的内生动力和创新活力。”中国民间商会副会长、春秋航空董事长王煜委员说，当前，我国优化营商环境取得显著成效，建设市场化、法治化、国际化一流营商环境正持续推进，民营经济和民营企业加速发展壮大。法治是最好的营商环境，要在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面加快落实一批支持民营企业的举措，促进民营经济健康发展。

“纠治形式主义、官僚主义，切实为基层减负，必须坚持问题导向、突出靶向治疗。”辽宁省铁岭市市长李文飙代表说，形式主义实质是主观主义、功利主义，根源是政绩观错位、责任心缺失，“要深入学习领会习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，深入剖析‘政绩工程’‘面子工程’‘形象工程’等反面典型案例，以案为戒、以案促改，及时纠正政绩观偏差，调动广大党员、干部干事创业的积极性。”

扬帆起航，乘势而上。代表委员表示，必须把推进中国式现代化作为最大的政治，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，牢牢把握高质量发展这个首要任务，在新时代新征程上用实干作出更大贡献。

（本报记者陈圆圆、林子夜、郑智文、林丽鹂、刘晓宇、张佳莹、祁嘉润参与采写）

(责编：方经纶、陈键)

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