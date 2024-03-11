记者从中国进出口银行获悉，进出口银行日前在银行间债券市场成功发行第二期融合发展主题金融债券，募集资金专项用于支持两岸融合发展示范区建设。

据介绍，此次债券发行金额30亿元，期限3年，投标倍数6.79倍，获得了市场投资者的广泛参与和踊跃认购。

中国进出口银行总行外景。新华社记者姚均芳 摄

2022年3月31日，进出口银行在银行间债券市场首次发行融合发展主题金融债券，发行金额30亿元，期限3年，参考收益率为2.5558%，投标倍数5.65倍。

截至目前，进出口银行已累计发行融合发展主题金融债券60亿元。（记者姚均芳）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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