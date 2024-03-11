汇聚新质生产力澎湃动力 激发高质量发展强劲动能

【观点摘要】

●新质生产力是创新起主导作用的先进生产力质态，把握新质生产力，关键在于要深刻认识科技创新的关键性作用。当前，新一轮科技革命和产业变革正在深入发展，信息、生物、制造、新材料、新能源等领域一些重大颠覆性技术创新正在创造新产业、新业态、新模式。

——中国社会科学院经济研究所研究员、中国社会科学院大学教授 倪红福

●发展新质生产力是布局未来、创造未来、竞争未来。通过发展新质生产力实现发展质的跃升，从而以科技创新推动产业创新，实现从科技强、产业强到国家强。

——全国人大代表、中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰

●新质生产力反映了新一轮技术创新引领的生产力变革。不论是传统企业，还是新的数字技术企业，都应该将实体产业基础和数字技术动能结合起来，以数智化供应链来推动数式融合，实现新质生产力的提升。

——京东集团副总裁、京东零售企业业务事业部总裁李靖

●我们必须增加自己的自主研发能力，才能够长期地为企业的未来变化提供服务和支持。

——大家保险集团信息科技部总经理郝晓波

2024年全国两会期间，“新质生产力”是备受关注的热词之一。今年的政府工作报告提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

全国两会期间，多位代表委员、业内专家学者、企业代表做客“人民会客厅·2024两会时刻”时表示，新质生产力已在实践中形成并展示出对高质量发展的推动力、支撑力，要多措并举发展新质生产力，以科技创新推动产业创新，不断塑造发展新动能、新优势，以新质生产力推进高质量发展。

深刻认识和把握新质生产力 激发高质量发展强劲动能

什么是新质生产力？概括地说，新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。

中国社会科学院经济研究所研究员、中国社会科学院大学教授倪红福表示，我国在新质生产力的培育和发展方面取得了显著的突破性进展，主要体现在关键核心技术攻关成果丰硕、创新驱动发展能力持续提升、数字经济和信息技术加速发展、积极培育新兴产业和未来产业。

“新质生产力的崛起对经济结构优化和产业升级产生深远影响，我国在新质生产力的培育和发展方面取得了突破性进展。”倪红福认为，这表现在传统产业改造升级、产业结构升级、就业结构优化等方面。

神舟飞天、蛟龙入海、嫦娥奔月、墨子传信、北斗组网、天眼巡空、天问探火，新质生产力正在我国持续涌现，加快形成新质生产力事关中国式现代化全局。

“发展新质生产力是布局未来、创造未来、竞争未来。”全国人大代表、中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰表示，高质量发展是新时代发展的硬道理，新质生产力是高质量发展的核心要义。高质量发展就要构建现代化的产业体系，在现代化产业体系中，新质生产力发挥着主导性作用。

高水平科技自立自强至关重要 科创优势赋能新质生产力

科技是第一生产力，创新是引领发展的第一动力。推动新质生产力加快发展，要扭住科技创新这个牛鼻子。《全球创新指数2023》（GII）报告显示，2023年中国大陆创新指数为55.31，位列全球第12名。《国家创新指数报告2022-2023》进一步印证了中国创新能力的提升，将中国的创新能力综合排名上升至第10位。

倪红福表示，当前我国在全球经济中的创新地位和能力正处于快速上升和不断强化阶段。在科技创新、知识产出、企业创新等维度均表现出竞争力和影响力。

今年的政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为重要任务，企业作为科技创新与产业创新的主体，担负着促进经济转型升级、提质增效的使命。

“新质生产力反映了新一轮技术创新引领的生产力变革。以数智化社会供应链赋能产业数字化转型升级，将在产业数实融合中发挥重要作用，产生扎扎实实的产业价值，这也是加快发展新质生产力发展的有效路径。”京东集团副总裁、京东零售企业业务事业部总裁李靖表示，京东作为产业互联网平台，需要发挥连接产业、供需上下游、组合产业多样化元素的价值，帮助产业链条上多种角色的大中小企业提高生产、经营管理的效率，实现提质增效，从而获得高质量增长。

据介绍，近年来，京东打造了“一网四平台”的服务模式，通过搭建中小企业数字化服务网络，把京东及合作伙伴体系的能力输出给中小企业，帮助中小企业成长。

以数智化催生新质生产力 “点燃”高质量发展新引擎

当前，“加快形成新质生产力”已成为实体经济创新发展的具体指向。下一步，应当如何继续做好创新这篇大文章，大力发展新质生产力？

“面对科技强国建设的目标，中国需要进一步优化创新创业环境，加大创新资源投入，深化科技体制机制改革，提升国家创新体系的整体效能，以更有效地支撑和引领高质量发展。”倪红福表示，具体可从六个方面发力：一是加强基础研究和前沿技术研发；二是打造创新生态系统；三是深化产学研合作；四是提升企业创新主体地位；五是加强人才队伍建设；六是优化创新政策和法律环境。

倪红福认为，发展新质生产力，必须通过全面深化改革形成新型生产关系，创新生产要素配置方式，提升生产要素配置效率。其中，经济体制改革要进一步提高资源配置效率，加快建设全国统一大市场；科技体制改革要畅通教育、科技、人才的循环。

“科技创新是现代化的‘发动机’，不断开辟社会生产力发展新空间。当前我国正处于创新驱动发展的关键时期，经济发展进入新常态，传统产业下行压力较大，迫切需要发展新技术、新产业、新模式，为经济增长注入新动能。”潘教峰表示，无论是产业链的升级，战略性产业、未来产业的培育，还是数字经济的发展都需要大力发展新质生产力。通过发展新质生产力实现发展质的跃升，从而以科技创新推动产业创新，实现从科技强、产业强到国家强的路径。

“新质生产力强调的并不是某种单一的生产要素，而是突出‘新’生产要素对旧生产要素的超越。”李靖表示，目前京东已经通过言犀大模型率先布局产业应用，深入零售、物流、金融、健康等业务场景，解决真实产业问题，助力千行百业的企业客户高质量发展。

对于金融机构如何利用新技术、新模式高质量发展，大家保险集团信息科技部总经理郝晓波表示，要敏捷创新，企业必须根据新变化适应调整自己业务模式；要自主可控，增加自身自主研发能力，为企业的未来发展提供服务和支持。（实习生张泊洋对本文亦有贡献）

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