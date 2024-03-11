金融监管总局：我国金融安全基本盘非常稳固

人民网北京3月11日电 （记者罗知之）今天，国家金融监督管理总局局长李云泽在十四届全国人大二次会议第三场“部长通道”集中采访活动上表示，当前我国金融风险总体可控。我国银行业保险业运行平稳，主要金融机构经营稳健，我国金融安全基本盘非常稳固。

李云泽介绍，无论对照国际，还是国内监管标准，我国金融业的主要“体检指标”都处于“健康区间”。截至去年末，我国商业银行不良贷款率1.6%、拨备覆盖率205%、资本充足率15%，保险偿付能力充足率197%。“虽然一些地方存在高风险中小金融机构，但无论总体数量还是个体规模，在整个金融业中占比都很低，而且我们正在积极会同相关地方党委政府精准施策，有力有序地推动风险化解。”

“应对风险我们有充足的资源和条件。我国有党中央集中统一领导的政治优势，有集中力量办大事的制度优势，尤其我国经济长期向好的基本趋势没有改变，这是防范化解风险的最大底气、最强支撑和最有力保障。我国银行业保险业资本和拨备总额超过50万亿元，还有金融稳定保障基金、行业保障基金，抵御风险的‘家底’非常殷实。此外，防范处置风险的工具和手段更加丰富，去年中央金融工作会议后，相关工作机制也进一步健全，我们完全有信心、有条件、有能力维护国家的金融安全。”李云泽说。

李云泽还强调，发展尤其是高质量发展是防范化解风险的根本之策。金融本身就是经营风险的行业，关键是对风险有效管控，防止经济金融大起大落。要树立正确的风险观，用发展的眼光看待风险，用辩证的思维审视风险，在服务经济社会高质量发展的进程中，实现金融自身的高质量发展。