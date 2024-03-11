海关总署：今年以来进出口延续向好态势 实现“开门红”

人民网北京3月11日电 （方经纶）“根据海关最新统计，今年以来我国进出口延续了向好的态势，实现‘开门红’。”在11日举行的十四届全国人大二次会议第三场“部长通道”上，海关总署署长俞建华从规模、质量、趋势三个角度对进出口态势进行了分析。

规模创历史同期新高。今年1、2月份，我国进出口额达到了6.6万亿，增长8.7%，其中出口增长了10.3%。这个规模比上一个历史高点的2022年的同期增加了近4300亿元。

进出口的含金量不断提升。我国的贸易伙伴更加多元、稳定，传统市场、新兴市场都有不错表现，其中与共建“一带一路”国家的进出口增长了9%，高于平均增速。我国作为“制造大国”的作用依然显著，中间品的出口增长了8%，为全球产业链供应链的稳定发挥了重要作用。新业态新模式动力强劲，跨境电商、市场采购出口都有两位数的增长。“国货潮牌”在国外也火爆出圈。

有利的因素在积聚。海关监测的先导指标显示，1、2月份，海关的报关单量增加了1成多，进出境的交通运输工具增长的幅度更大，企业经营的信心持续增强，境内境外收发货人的活跃度明显提升。海关最新调查发现，计划扩大出口、扩大进口的企业占比增加了23个百分点，是去年以来的最高值。

“今年中国外贸开局良好，初步判断上半年可以保持在增长的通道，全年实现政府工作报告提出的‘质升量稳’有基础、有条件。”俞建华同时表示，当前形势复杂严峻，要实现这样的目标，还要做出艰苦的努力，海关打算从政策、服务两方面发力。

政策再加力。要实施好去年海关出台的优化营商环境16条措施，并根据今年的新形势、新情况、新要求出台更多有针对性的便利化措施，牵头组织好跨境贸易便利化专项行动，给予海关高级认证企业更多的便利，会同相关部门制定好中间品目录，促进中间品贸易的发展，继续扩大跨境电商退货的试点范围，促进跨境电商的发展，尽快制定出台边民互市贸易管理办法，促进边贸的发展。

服务再提升。进一步发挥国际贸易“单一窗口”的作用，集成外贸、物流、金融等多种功能，打造“一站式”综合服务平台。继续发挥好“海关关长送政策上门”的长效机制作用，多听企业的意见、呼声、诉求，坚持问题导向，更有针对性地开展工作。此外，海关将继续做好对外贸的监测、统计、分析，做好景气指数的调查，及时向社会发布海关统计数据，为企业抓订单、安排生产提供海关服务。