本报记者 王伟健

原标题：构建产业生态 助推成果涌现

在江苏（扬州）贵钰航空工业有限公司的车间，记者见到一批高端机床整装待发：一台小型机床既能提供380牛米的动力，又能进行往复铣削的镜面加工，可加工1.5万米以上高空飞行器的特殊零件；另一台大型半导体加工机，可加工铣削堪比绣花针的圆锥。车间负责人介绍，企业的超精纳米级数控机床颇受市场欢迎。

贵钰航空的发展是扬州积极培育先进制造业集群的缩影之一。扬州市工业和信息化局局长钱峰介绍，近年来，扬州聚焦培育包括高端装备在内的重点产业集群，加快推动先进制造业高质量发展，高端装备产业集群呈现攀高逐新之势。

工业母机是扬州重点发展的优势特色产业之一，当地现有产业链关联企业约100家。中国机床工具工业协会相关统计分析报告显示，扬州成形机床在国内全行业份额占比约30%。去年，扬州市邗江区数控成形机床产业集群入选工信部2023年度中小企业特色产业集群名单。

面对新一轮产业变革机遇，如何重塑新的竞争优势？钱峰介绍，扬州提出提升高端装备、汽车及零部件、新能源、新材料等六大主导产业集群，攻坚突破航空等13条新兴产业链，聚力打造现代化产业体系。同时，当地开展“进千企门、知千企情、解千企难、暖千企心”活动，做好做实服务，畅通联企“最后一米”，助推一批产业成果涌现。

在航空产业，沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司已承接科技创新项目160余项，初步形成了涵盖无人机整机、机载系统、航空动力等方面的航空产业发展格局。目前当地正在建设低成本研究中心、敏捷研发中心及数智研究中心，满足低成本航空技术研发与产品敏捷开发的设计、仿真、试验需要。

在粮油食品农机装备产业，迈安德集团制造的油脂装备在国内具有较高市场占有率，在国际市场的业务已扩展到80多个国家和地区。今年，迈安德集团投资10亿元的低碳智能装备制造项目建成投产，可年产100台套节能环保撬装型成套装备和240台洁净智能化有色金属成套装备。

以创新为驱动，扬州重点产业的核心竞争力不断增强。钱峰介绍，扬州以产业链为主轴，推动“点线面”协同发展，将加快构建协同联动、竞合共生、良性循环的产业生态。

(责编：方经纶、陈键)

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