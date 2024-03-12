本报记者 李 琰

原标题：“中国经济拥有光明前景”（两会·读懂中国）

2024年中国全国两会完成各项议程，圆满落下帷幕。报道中国全国两会的外国记者在接受本报记者采访时表示，中国加快实施创新驱动发展战略，高质量发展扎实推进。当前，世界经济增长动能不足，中国持续扩大高水平对外开放，不断深化国际合作，以实际行动推动实现各国共同发展繁荣。

“中国有智慧、有能力取得更大成绩”

透过今年的中国全国两会，外国记者看到了中国高质量发展的前景，对中国发展更好惠及各国充满了期待。

“从中国政府工作报告以及中国全国两会期间所宣布的各项政策举措中，我感受到中国坚持全面深化改革开放和推动经济高质量发展的决心。”马来西亚国家新闻社高级记者西蒂·拉迪扎·哈玛扎说，“这次在北京的报道经历，让我相信中国有智慧、有能力取得更大成绩。”

2023年中国国内生产总值增长5.2%，增速居世界主要经济体前列，新能源汽车产销量占全球比重超过60%，脱贫地区农村居民收入增长8.4%……“在变乱交织的国际形势下，中国取得这些成就实属不易。2024年，中国进一步推出全面深化改革重大举措，将为推动高质量发展、推进中国式现代化持续注入强劲动力，也将助推全球经济复苏。”尼泊尔新闻网记者西塔拉姆·巴拉尔表示。

从去年报道第三届“一带一路”国际合作高峰论坛到此次报道中国全国两会，塞内加尔塞内网记者阿瓦·法耶持续关注中国扩大高水平对外开放的各项举措。“中国继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施等，向世界传递了推进高水平对外开放的明确信号。中国经济具有强劲韧性，我相信中国经济拥有光明前景。”法耶说。

在保加利亚《言论报》记者塔尼亚·格卢赫切娃看来，中国选择的发展道路、制定的方针政策始终基于自身国情，并按照自己的节奏不断推进。“中国发展呈现出的活力，让我们有理由相信中国经济将继续保持稳定增长。”格卢赫切娃表示。

瑞士《金融与经济报》驻华记者王乐廷表示：“中国将对瑞士等国持普通护照人员试行免签政策，这是一个积极的信号，展现出中国持续扩大对外开放的诚意，将进一步促进欧中商业交流，提振旅游业发展。”

“坚持以创新驱动发展，用科技改善人民生活”

充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新。不少外国记者在报道中国全国两会时聚焦新质生产力，认为新质生产力将为中国经济高质量发展注入强大动力。

中阿卫视记者蔼霖娜说，中国正以技术创新推动传统产业升级。未来，她将更多关注新质生产力如何赋能中国经济高质量发展。

中国数字技术发展带来的各种便利，给哈玛扎留下深刻印象。“中国拥有先进的数字支付技术，且十分普及，显著提高了民众生活质量。马来西亚期待在数字支付等领域加强与中国的合作。”哈玛扎说，马中深化务实合作，共享发展机遇，让双方民众享受更多实惠。“中国汽车通过两国车企合作进入马来西亚市场，受到当地消费者欢迎。希望更多中国新能源车企投资马来西亚，分享先进技术和经验。”

新能源发展日益成为全球性趋势。当前，中国建成了世界上最大的清洁电力供应体系，成为世界能源发展转型和应对气候变化的重要推动者。“中国坚持以创新驱动发展，用科技改善人民生活，对其他国家有很大启发意义。”巴拉尔说。

“中国高度重视创新和研发，将其置于经济工作的重要位置。在充满挑战的国际环境中，中国加快实施创新驱动发展战略，取得了显著成绩。”王乐廷说。

法耶说，以数字经济为代表的创新创造，能为塞内加尔创造更多就业。中国数字经济发展迅速，塞内加尔希望与中国在数字领域开展更多合作。

“中国始终坚定做世界的和平力量、稳定力量、进步力量”

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

萨摩亚《萨瓦利报》记者莱奥塔·曼布雷表示，中国是包括萨摩亚在内的太平洋岛国的好朋友、好伙伴。中企承建的基础设施显著改善了当地发展面貌。“近年来，萨摩亚农业发展取得长足进步。得益于中国农业技术援助，许多当地农民有了实实在在的获得感。”

阿尔及利亚东西高速公路全线通车，巴基斯坦卡洛特水电站满负荷运转，鲁班工坊帮助塔吉克斯坦等国年轻人掌握职业技能……接受采访时，外国记者纷纷点赞惠及民生的共建“一带一路”项目。

蒙古国国家公共广播电视台记者奥特根巴雅尔说，中国提出的共建“一带一路”倡议取得了丰硕成果，为共建国家筑就了共同发展的机遇之路、繁荣之路。

来自阿尔及利亚的记者萨米·卡伊迪认为，作为负责任大国，“中国始终尽己所能帮助广大发展中国家提高自主发展能力，同世界各国共享机遇，共同实现发展繁荣”。

坦桑尼亚桑给巴尔广播电视台记者阿布巴卡尔·哈尔希·巴卡尔表示：“中国真心诚意与各国携手合作，推动互利共赢，让广大发展中国家受益良多。”

“老中铁路加速两国人员流动，带动老挝商品出口，促进沿线地区经贸往来，实现多方受益。”老挝国家广播电台新闻处副主任佩萨蒙表示，老中铁路是老中共建“一带一路”的重要成果，对老挝发展意义重大。

“中国是真正帮助非洲的好朋友。非中合作帮助非洲国家提高自主发展能力，推动非洲国家加快现代化进程。”法耶说，今年秋天中非合作论坛新一届会议将在中国举办，期待双方进一步深化合作。

巴基斯坦通讯社记者阿斯加尔多次采访中国全国两会，他表示：“中国探索出一条有中国特色的热点问题解决之道，面对矛盾和争端，中国坚持以最大耐心推动对话协商，努力寻找兼顾各方诉求的最大公约数。这为世界增添了稳定性和正能量。”

“事实证明，中国始终坚定做世界的和平力量、稳定力量、进步力量。”布隆迪通讯社记者威利弗里德认为，中国提出并推动落实共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，为应对全球挑战贡献了智慧和方案。

（本报记者陈尚文、刘赫、赵益普、孙广勇、李欣怡、霍文、史志鹏、杨阳、王永战，《人民论坛》记者常嫦参与采写）

(责编：方经纶、陈键)

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