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为高质量发展提供强劲推动力（评论员观察）

李 拯
2024年03月12日09:02 | 来源：人民网-人民日报
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原标题：为高质量发展提供强劲推动力（评论员观察）

习近平总书记对发展新质生产力、扎实推进高质量发展多次发表重要讲话，从理论上对新质生产力进行总结、概括，用以指导新的发展实践。即日起，本版推出系列评论文章，与广大干部群众一起学习和探讨如何推动新质生产力加快发展。

——编 者

形成新质生产力的过程也是战略性新兴产业加快发展、未来产业孕育壮大的过程

新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力

今年开年以来，高质量发展新动能加快孕育壮大。北京实施制造业重点产业链高质量发展行动，开辟量子技术、生命科学等未来产业新赛道；黑龙江实施中小企业数字化赋能、智能制造试点示范行动，促进“5G+工业互联网”融合发展；安徽加快建设量子信息、聚变能源、深空探测三大科创高地，启动建设未来产业先导区。各地不断推出新举措，塑造发展新动能、新优势，呈现出推动新质生产力加快发展的坚定决心。

中共中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习，习近平总书记在主持学习时强调，“必须牢记高质量发展是新时代的硬道理”“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展”。在参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时，习近平总书记强调：“要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。”习近平总书记的重要讲话，从理论上对新质生产力进行总结、概括，深刻阐明了新质生产力的基本内涵、核心标志以及核心要素，对因地制宜发展新质生产力提出明确要求，为我们推动新质生产力加快发展指明了努力方向和实现路径。

新时代的发展必须是高质量发展。新时代以来，推动高质量发展成为全党全社会的共识和自觉行动。量子计算原型机“九章三号”刷新世界纪录、中国空间站进入应用与发展阶段，创新驱动发展实现新的突破；城乡区域发展协调性、平衡性明显增强；改革开放全面深化，发展动力活力竞相迸发；我国跃升为世界第一大汽车出口国，在新能源汽车、清洁能源等方面引领全球，绿色低碳转型势头更强，高质量发展取得明显成效。同时，高质量发展的制约因素还大量存在。摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，就要推动新质生产力加快发展。

概括地说，新质生产力是创新起主导作用，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。因此，形成新质生产力的过程也是战略性新兴产业加快发展、未来产业孕育壮大的过程。

新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力。人形机器人不仅能浇花、洗碗、摆放椅子，甚至能帮人剃胡须；量子计算机能把算力提高到新的层次，以指数级增长超越现在的超级计算机……这些前沿创新让我们切实认识到，科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。推动新质生产力加快发展，必须加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，加快实现高水平科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战，使原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现。同时，必须坚持全面深化改革，推动形成与之相适应的新型生产关系。

历史经验表明，科技革命总是能够深刻改变世界发展格局。推动新质生产力加快发展，以新质生产力支撑高质量发展，一定能为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

(责编：方经纶、陈键)
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