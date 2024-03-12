原标题：不误农时不负春 阳光财险护航春耕生产

“一年之计在于春”，春播粮食产量占全年六成左右，抓好春耕是确保全年粮食和重要农产品稳产保供的关键。眼下正值春耕备耕关键时期，阳光财险充分发挥服务网点全面的优势，全力做好春耕时期保险保障服务，助力农业生产开好局、起好步。

打通“最后一公里” 粮食生产有保障

新春依始，阳光财险的工作人员就深入村组农户、田间地头，挨家挨户进行走访，发放宣传资料,与农户面对面交流，普及农业保险常识，宣讲保险承保和理赔流程，打通农业保险服务的“最后一公里”。

农业生产面临着诸多风险，有农业保险兜底，农民种地也便有了“定心丸”。去年7至9月，受台风及汛期强降雨影响，黑龙江局部地区发生大规模洪涝灾害，齐齐哈尔市依安县农田大面积受损，严重影响农作物产量和农民收益。紧急关头，阳光财险为依安县大豆、玉米提供的种植收入保险发挥了重要作用。灾害发生后，阳光财险立刻通过无人机、卫星遥感技术进行查勘定损，并结合人工定损数据将2738万元赔款支付给了受灾农户，大幅度平抑了受灾农户的收入损失，今年春耕资金也有了强有力的保障。

备春耕，耕地是基础。其中，建设集中连片、旱涝保收、节水高效、生态友好的高标准农田是巩固和提高粮食生产能力、保障国家粮食安全的重要举措。截至今年1月中旬，阳光财险高标准农田IDI业务累计服务高标准农田项目64个，提供保障金额逾1.09亿元，有效地化解了由工程质量潜在缺陷引发的影响农田高产稳产的隐患，保障高标准农田的粮食产出。

特色产业披上“防护罩” 科技赋能农业防灾减损

春耕正当时，湖北省恩施州巴东县1200多亩柑橘种植园早早披上了“防护罩”，那就是阳光财险柑橘种植保险。“去年多亏了阳光保险，今年我们肯定要投保，买保险就是买个安心，用处大得很！”巴东县溪丘湾乡几名柑橘种植户连连点头。

湖北省恩施州巴东县地处三峡库区，柑橘种植历史悠久，是恩施州柑橘的主产区。去年7月初，巴东县多个乡镇遭遇极端暴雨天气，部分柑橘根系受损，接连出现落叶落果，多位柑橘种植户面临不同程度的经济损失。阳光财险迅速开通专项理赔绿色通道，仅用22天便完成查勘核损，8月初便已向受灾主体支付赔款24.1万元，最大程度挽回了种植户的损失，稳定了种植户的生产积极性。

近年来，阳光财险紧盯地方农业主导产业及支柱项目，广泛研发推广地方特色农产品保险，2023年全年，共开展地方特色农险险种26个，为广大农户提供了227亿元的风险保障，承保标的覆盖水果、水产养殖等多个类目的主要优势特色农产品，为完善多层次农业保险产品体系、提高农业保险保障程度和覆盖面贡献阳光力量。

在农险防灾减灾方面，阳光财险积极转变传统的灾后补偿模式，实施“承保+减损+赋能+理赔”新模式，在灾害来临前，为农户发放防灾减损建议书，协助村、屯检查排水设施和疏通沟渠，帮助农民提高抵抗风险能力，最大程度减少农业损失，保证农民收成。同时，研发推出“向日葵”农险APP，在查勘测产时，现场通过照片、影像、文字等方式采集保险人信息、受灾地块名称、灾情、GPS方位、时间、农作物等信息，提高理赔效率，让受灾农户的损失更快得到补偿。

作为全年粮食生产的第一仗，春耕生产对于夺取全年粮食和农业丰收至关重要。阳光财险将持续发挥金融保险支持春耕备耕的关键作用，不断强化科技赋能、产品和服务创新，为保障国家粮食安全、推进乡村全面振兴贡献力量。

(责编：董童、李源)

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