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交行北京市分行全面启动“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动

2024年03月12日10:37 | 来源：北京日报客户端
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原标题：交行北京市分行全面启动“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动

　　一年一度的“3·15”国际消费者权益日即将到来，交行北京市分行积极响应监管部门号召，在3月5日全国第61个学雷锋纪念日，举办“消保从我做起”暨2024年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动启动仪式，正式拉开2024年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动的序幕。

　　启动仪式现场，大家重温金融消费者八大基本权利、共同宣读活动主题口号，组织开展消费者投诉处理、纠纷化解实战演练及诚信教育，切实强化从业人员消费者权益保护意识、提升综合服务能力和消保服务水平，为共同营造和谐健康的金融消费环境奠定了基础。

　　对于此次金融消费者权益保护教育宣传活动，该行制定分行金融消费者权益保护教育宣传活动方案，围绕“金融消保在身边 保障权益防风险”主题，充分发挥专业资源优势，以更接地气、更有创新、更具影响的方式积极开展进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈等多层次、多渠道、多样式的教育宣传活动。同时，着力打造“高管讲消保”“消保从我做起”“优秀宣传作品大家评”等特色活动，切实让消保理念入脑入心，形成从业人员人人参与、人人尽责的金融消保教育宣传氛围。

　　金融消费者权益保护是金融机构不断践行金融工作政治性、人民性的重要体现。多年来，交行北京市分行切实承担消费者权益保护责任，聚焦金融为民、金融惠民、金融便民，以110余个公众教育区为宣传主阵地，积极打造“蓝气球公益服务区”“适老”网点等特色服务。在深入开展“五进入”活动的同时，制作《姣姣伴你共成长》《巧用调解化解纠纷》等系列宣传材料，利用分行官方微信公众号打造“姣姣说消保”专栏，用生动有趣的漫画“以案说险 风险提示 ”，以消费者喜闻乐见的方式将金融知识送进千家万户，用心用情用力做好金融知识普及教育宣传活动各项工作。

　　下一步，交行北京市分行继续坚持以人民为中心的价值取向，不断拓宽教育宣传渠道、创新金融知识普及形式、延伸金融服务触角，开展更多接地气暖民心的金融宣教活动，全面提升人民群众金融服务的便利性、可得性和获得感，为共同营造公平公正、诚信有序的金融环境贡献力量。

(责编：董童、李源)
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