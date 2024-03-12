人民网北京3月12日电 （记者罗知之）据中国人民银行官方公众号消息，近年来，中国人民银行会同金融管理部门贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，主动有序推动金融业开放取得积极进展。具体来看，大幅放宽金融服务业市场准入，不断完善准入前国民待遇加负面清单管理制度。

一是完全取消银行、证券、基金管理、期货、人身险领域的外资持股比例限制，在企业征信、评级、支付等领域给予外资机构国民待遇，放宽对外资机构在资产规模、经营年限等股东资质方面的要求，大幅扩大外资机构业务范围。2018年以来，外资来华设立各类金融机构110多家。2023年，万事达在华合资银行卡清算机构万事网联获批开业。

二是在开展新业务试点时对中外资机构一视同仁。2022年以来，碳减排支持工具金融机构持续扩容，截至目前共13家外资银行被纳入碳减排支持工具的金融机构范围。2023年，渣打银行（中国）获批参与国债期货交易试点。2024年以来，新增10家外资机构为非金融机构企业债务融资工具主承销商、承销商，目前共13家外资机构获得此类资质。

三是召开外资金融机构和企业座谈会，多次深入开展调研活动，多渠道、多途径加强与外资机构沟通，了解并推动解决外资在华展业的诉求。

(责编：罗知之、高雷)

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