人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

创新技能型新职业受热捧 八成受访新职业青年通过直播平台实现就业创业

2024年03月12日17:03 | 来源：未来网
小字号

原标题：《短视频直播平台促进青年就业报告》：创新技能型新职业受热捧

2024年2月，中国青年报社联合快手，对3153名新职业青年进行了一项“新职业带动新就业状况调查”。调查显示，八成受访新职业青年通过短视频直播平台实现就业创业，创新技能型新职业最受青年青睐，受访青年对于长期从事数字生态新职业的意愿较高。

着眼于社会发展和新消费趋势，通过数字平台进行就业创业的青年群体被称为“新职业青年”。随着数字经济的蓬勃发展，新职业青年崛起，成为我国就业市场上不可小觑的一部分，也成为青年群体就业的重要方向。

快手等数字平台在提升年轻人职业成长、满足多元化职业需求、提高就业匹配效率、返乡就业创业等方面，发挥积极的作用。

八成受访新职业青年通过短视频直播平台实现就业创业

“新职业带动新就业状况调查”显示，80.0%的受访新职业青年通过短视频直播平台实现了就业创业。在工作年限方面，78.5％的受访新职业青年接触短视频行业的时间在3年内；日均工作时长方面，68.6%的受访新职业青年集中在1-6小时，其中3-6小时的占比最高，为41.6%，30.6%的受访青年工作时长超过6小时。

“半年时间，我在快手直播间帮助上万件农产品走出大山。”东北农业大学2022届毕业生文淼“跨界”成为新职业直播氛围师的一员。在助农直播间里，文淼不仅当“捧哏”带动氛围，还横跨直播的各个阶段，负责设备调试、后台操作、维护直播秩序、数据复盘等内容。

如今，越来越多像文淼一样的新职业青年通过短视频直播平台“翻新”自己的专业，成为“数字工匠”，不仅打开了新的就业空间，还在推动数实融合、助力乡村振兴等方面持续发挥价值。

短视频直播行业正吸纳大量就业，形成专业化、职业化的新职业生态。中国职业技术教育学会副会长、人社部中国就业培训技术指导中心原党委书记陈李翔表示，随着短视频直播生态与产业深入融合，更多新业态和新职业不断成长。短视频和直播平台与实体经济相融合，赋能传统经济的数字化转型，可以实现数字时代创业的就业倍增效应。

要创新更有技术，创新技能型新职业受热捧

哪些新职业最受青年青睐？调研显示，当前青年更偏好从事创新技能型新职业，产品研发员、直播电商操盘手、数据分析师、视频剪辑师、直播选品员位居青年愿意从事的短视频直播新职业的前五位。

以直播电商为例，一个直播间带动30余种新职业，包含产品研发师、直播电商操盘手等创新技能型新职业，也包含店铺运营师、活动运营师、直播氛围师等运营型新职业。数字平台不断推动多元职业发展。

首都经贸大学中国新就业形态研究中心主任张成刚表示，短短几年时间，网络直播已经在直播电商、跨境电商、教育培训、市场营销、艺术表演、经验传递、专业咨询、乡村振兴等各领域大放异彩。青年就业不要只盯着传统职业，数字平台为青年劳动者创造了更广阔的就业机会。

青年普遍看好数字新职业前景，愿意长期从事

受访青年对新职业发展空间充满期待。谈及选择短视频直播新职业的原因，受访青年答案排名前三的分别是“实现个人的兴趣爱好”“发展空间大”和“实现自我追求”，他们普遍看好新职业的未来发展前景，近七成（69.5%）受访新职业青年愿意长期从事数字生态新职业。

全国政协委员，中国人事科学研究院院长、党委副书记、研究员余兴安在调研时发现，新职业青年难以第一时间得到社会的认可和专业的培训，进而加大就业难度。他建议，加快在各领域建立职业长期观测制度，对新业态、新职业的产生和发展进行动态监测；建立职业成熟度评价标准，持续发布新职业信息，支持平台企业开展新职业申请、新职业标准制定和修订工作；加强公共就业服务部门与数字平台的联动，发挥数字平台对新职业推动的前瞻能力。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
上海发文：支持外资研发中心加大研发投入
　　人民网北京3月12日电 （记者王震）据上海市人民政府网站12日消息，上海市人民政府办公厅发布关于印发《上海外资研发中心提升计划》（以下简《提升计划》）的通知。《提升计划》指出，外资研发中心是上海国际科技创新中心建设的重要组成部分，是实现高水平对外开放、打造全球创新网络枢纽节点的关键链接，并提出“支持外资研发中心加大研发投入”等九方面工作： 一、支持外资研发中心加大研发投入。…
福建对共建“一带一路”国家跨境电商出口破2000亿元
　　人民网北京3月12日电 （记者王震）据海关总署网站消息，作为“21世纪海上丝绸之路”核心区，福建省对共建“一带一路”国家跨境电商出口发展迅速。海关跨境电商管理平台数据显示，2013年以来（截至2月底），福建省对“一带一路”共建国家跨境电商出口2040亿元，其中今年1-2月出口226.7亿元，创同期历史新高，同比增长2倍。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部