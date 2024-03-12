原标题：《短视频直播平台促进青年就业报告》：创新技能型新职业受热捧

2024年2月，中国青年报社联合快手，对3153名新职业青年进行了一项“新职业带动新就业状况调查”。调查显示，八成受访新职业青年通过短视频直播平台实现就业创业，创新技能型新职业最受青年青睐，受访青年对于长期从事数字生态新职业的意愿较高。

着眼于社会发展和新消费趋势，通过数字平台进行就业创业的青年群体被称为“新职业青年”。随着数字经济的蓬勃发展，新职业青年崛起，成为我国就业市场上不可小觑的一部分，也成为青年群体就业的重要方向。

快手等数字平台在提升年轻人职业成长、满足多元化职业需求、提高就业匹配效率、返乡就业创业等方面，发挥积极的作用。

八成受访新职业青年通过短视频直播平台实现就业创业

“新职业带动新就业状况调查”显示，80.0%的受访新职业青年通过短视频直播平台实现了就业创业。在工作年限方面，78.5％的受访新职业青年接触短视频行业的时间在3年内；日均工作时长方面，68.6%的受访新职业青年集中在1-6小时，其中3-6小时的占比最高，为41.6%，30.6%的受访青年工作时长超过6小时。

“半年时间，我在快手直播间帮助上万件农产品走出大山。”东北农业大学2022届毕业生文淼“跨界”成为新职业直播氛围师的一员。在助农直播间里，文淼不仅当“捧哏”带动氛围，还横跨直播的各个阶段，负责设备调试、后台操作、维护直播秩序、数据复盘等内容。

如今，越来越多像文淼一样的新职业青年通过短视频直播平台“翻新”自己的专业，成为“数字工匠”，不仅打开了新的就业空间，还在推动数实融合、助力乡村振兴等方面持续发挥价值。

短视频直播行业正吸纳大量就业，形成专业化、职业化的新职业生态。中国职业技术教育学会副会长、人社部中国就业培训技术指导中心原党委书记陈李翔表示，随着短视频直播生态与产业深入融合，更多新业态和新职业不断成长。短视频和直播平台与实体经济相融合，赋能传统经济的数字化转型，可以实现数字时代创业的就业倍增效应。

要创新更有技术，创新技能型新职业受热捧

哪些新职业最受青年青睐？调研显示，当前青年更偏好从事创新技能型新职业，产品研发员、直播电商操盘手、数据分析师、视频剪辑师、直播选品员位居青年愿意从事的短视频直播新职业的前五位。

以直播电商为例，一个直播间带动30余种新职业，包含产品研发师、直播电商操盘手等创新技能型新职业，也包含店铺运营师、活动运营师、直播氛围师等运营型新职业。数字平台不断推动多元职业发展。

首都经贸大学中国新就业形态研究中心主任张成刚表示，短短几年时间，网络直播已经在直播电商、跨境电商、教育培训、市场营销、艺术表演、经验传递、专业咨询、乡村振兴等各领域大放异彩。青年就业不要只盯着传统职业，数字平台为青年劳动者创造了更广阔的就业机会。

青年普遍看好数字新职业前景，愿意长期从事

受访青年对新职业发展空间充满期待。谈及选择短视频直播新职业的原因，受访青年答案排名前三的分别是“实现个人的兴趣爱好”“发展空间大”和“实现自我追求”，他们普遍看好新职业的未来发展前景，近七成（69.5%）受访新职业青年愿意长期从事数字生态新职业。

全国政协委员，中国人事科学研究院院长、党委副书记、研究员余兴安在调研时发现，新职业青年难以第一时间得到社会的认可和专业的培训，进而加大就业难度。他建议，加快在各领域建立职业长期观测制度，对新业态、新职业的产生和发展进行动态监测；建立职业成熟度评价标准，持续发布新职业信息，支持平台企业开展新职业申请、新职业标准制定和修订工作；加强公共就业服务部门与数字平台的联动，发挥数字平台对新职业推动的前瞻能力。

(责编：董童、李源)

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