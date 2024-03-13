本报记者 袁 勇 朱 琳

原标题：中国经济长期向好不会改变

中国全国两会是跨国公司了解中国经济社会发展和政策走向的重要窗口。众多跨国公司负责人表示，中国两会释放出一系列积极信号，表明中国经济潜力足、韧性强，创新动能不断集聚，长期向好的基本面没有变也不会变。

增长目标积极务实

政府工作报告提出，今年我国国内生产总值预期增长5%左右。众多跨国公司负责人表示，这一目标积极务实，中国经济实现增长目标有强有力的支撑。

泰国天丝集团首席执行官许馨雄表示，5%左右的增长目标反映了中国政府积极务实的发展态度，也表明了中国经济具有足够的增长动力。随着中国政府各项提振经济的政策措施陆续落地，中国经济发展态势将持续向好、行稳致远。

“中国是天丝集团最重要的海外市场，我们看好中国经济的巨大潜力。中国经济长期向好的发展态势不会改变，中国的超大市场规模和内需潜力不会改变，中国扩大对外开放的决心不会改变。同时，中国消费市场正在被重新定义，高品质、个性化、健康化消费加速渗透各行业，将进一步激发消费需求和活力。我们将把握好中国经济的‘不变’与‘变’，持续发挥优势资源和品牌力量，把更多优质产品引入中国市场，满足中国消费者需求。”许馨雄说。

汉高大中华区总裁安娜表示，5%左右的增长目标充分体现了中国政府稳经济、促发展的信心与决心。汉高持续看好中国经济的潜力、韧性和长期向好的基本面，坚信中国经济将继续保持稳健增长的态势。汉高在中国将继续投资，推进本地创新，为中国客户和消费者提供更多支持，与本土产业共进共赢。

拜耳集团大中华区总裁周晓兰说：“中国将经济增长目标设定为5%左右，并进行了相应部署，进一步释放出稳经济、促发展的积极信号。近年来，拜耳不断加大在华投资，以实际行动践行对中国市场的承诺。未来，拜耳将继续聚焦医疗健康与农业科技领域，为‘健康中国’‘乡村振兴’等贡献积极力量。”

葛兰素史克副总裁、葛兰素史克中国总经理齐欣表示，中国提出5%左右的增长目标，并明确了具体行动方向，让外界清楚地看到，中国经济的强大韧性和澎湃动能将为世界带来更多增长机遇，也为跨国企业持续深化在华发展注入更多信心和动力。葛兰素史克是中国医疗健康事业建设的积极参与者，也是中国医疗健康事业发展与变革的受益者。未来，葛兰素史克将在中国加快创新，不断提升优质医疗健康服务的可及性、可负担性。

新质生产力提质增效

今年中国全国两会，新质生产力成为热词，也成为跨国公司负责人关注的焦点。

“新质生产力是数字生产力，也是绿色生产力，将进一步提升创新的重要性，为中国经济开创更加广阔的发展空间。”施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正表示，施耐德电气一直把创新作为在华发展的重要动力，仅在2023年，就在中国成立了“数字配电中国研发中心”“中国研究院自动化研发中心”“关键电源创新实验室”“AI创新实验室”等研发机构，并持续推出绿色能源管理和绿色智能制造的相关解决方案，满足中国客户转型升级需求。未来，施耐德电气将进一步强化在华研发实力，落地更多研发机构，发布更多领先产品和解决方案，联合更多中国伙伴，支持中国发展新质生产力。

力拓集团首席商务官白睿明表示，中国致力于培育新质生产力以推动高质量发展，将为中国经济复苏注入新动力。力拓看到了中国制造业和基础设施建设板块，特别是太阳能电池、锂电池和电动载人汽车等领域的强劲发展势头，期待与中国合作伙伴建立更广泛、更深入的合作，共同开发绿色解决方案，通过创新引导行业低碳转型发展。

西门子全球执行副总裁，西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松表示，新质生产力将成为中国全力推进经济高质量发展的强劲引擎，这与西门子的战略高度契合，也为西门子提供了广阔的市场机遇与新的业务增长点。西门子专注于工业、基础设施、交通和医疗等经济支柱型产业，这些领域也是驱动中国经济高质量发展的关键行业。西门子将以新技术、新模式、新业态助力中国加快培育新质生产力，实现经济高质量发展。

“加快发展新质生产力，需要充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新。随着中国深入推进高质量发展，对先进制造企业的创新要求与日俱增。”奥的斯中国区总裁罗小莉说，“中国正在描绘高质量发展的城市蓝图，城市更新、智慧城市、数字化转型、绿色经济和可持续发展孕育了广阔的市场机遇，奥的斯将持续推动创新，通过先进产品和高效服务，提供更智能、更绿色、更安全的垂直交通解决方案，为中国经济高质量发展贡献力量。”

扩大内需孕育机遇

政府工作报告提出，将“着力扩大国内需求，推动经济实现良性循环”作为今年的政府工作任务，让众多跨国公司负责人倍感振奋。

美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶表示，中国庞大的人口规模孕育着巨大的医疗需求。目前，中国是美敦力全球第二大单一市场。美敦力始终看好中国经济，坚信中国将成为全球最大的医疗市场。2023年，中国政府多措并举，推动医疗基础设施建设、医疗保障制度改革和医疗创新研发，不仅造福了中国人民，也为医疗行业发展带来了巨大机遇。根植中国就是抓住未来，美敦力将持续深度融入本土市场，加速本土创新，充分发挥医疗科技的潜能，推动优质医疗资源覆盖更多患者，为更多中国患者带来创新、优质、可负担的医疗解决方案。

“着力扩大国内需求不仅是中国政府的重要课题，也是企业的重要机遇。”佳能（中国）有限公司董事长兼首席执行官小泽秀树说，“中国政府在电子产品、旅游等消费领域出台支持措施，推动市场强劲复苏、消费持续回暖。今年热闹的春节，让我们再次看到中国消费市场的巨大潜力和中国经济加快复苏的良好势头。中国政府推动的‘鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新’政策，给佳能业务带来了积极影响。佳能将开展多元化市场活动，满足中国消费者需求。”

帝亚吉欧大中华区董事总经理程展鹏表示，基于中国市场的需求潜力、领先的数字化生态系统和多元化的消费环境，中国已成为帝亚吉欧全球三大战略市场之一。无论是已经揭幕的深圳物流中心和上海研发中心，还是云南洱源碳中和威士忌酒厂，都印证了帝亚吉欧对中国市场的坚定信心与承诺。帝亚吉欧将继续以优质产品矩阵与新兴消费体验满足中国消费者日趋多元的需求，全力助推中国消费市场高质量可持续发展。

(责编：方经纶、陈键)

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