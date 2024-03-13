做大做好消费“蛋糕”
消费是中国经济稳定运行的“压舱石”。今年政府工作报告提出，着力扩大国内需求，推动经济实现良性循环。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，更好统筹消费和投资，增强对经济增长的拉动作用。
尽管2023年充满考验和挑战，我国社会消费品零售总额仍超47万亿元，比上年增长7.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达82.5%，比上年提高43.1个百分点，拉动经济增长4.3个百分点，消费的基础性作用更加显著。今年春节假期，多个景区上演“人从众”、热门餐厅动辄等位上百桌、庙会大集人潮涌动……火爆的消费场景彰显了内需潜力，提升了市场信心，也为新一年的经济发展蓄势赋能。
当前，我国正处于消费升级的重要阶段，其特点是从量的满足转向质的提升，从商品消费为主转向商品和服务消费并重。比如，即时零售、直播带货、社交电商等消费业态快速发展，以节日经济、夜经济、城市漫步等为代表的消费新场景层出不穷。2023年底召开的中央经济工作会议提出着力扩大国内需求；今年的政府工作报告也提出，从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发消费潜能。这些无疑有助于进一步做大做好消费“蛋糕”。
供给端的优化是促进和扩大消费的一个重要因素，部分人群有消费能力但不愿意消费，一定程度上是因为市场未能提供满足其需求的产品和服务。比如，随着人口老龄化的加速，老年用品和服务的消费人群不断扩大，老年人的消费意愿和能力不断增强。但目前，我国银发市场尚处于“蓝海”，受传统观念、市场情绪等因素影响，供给与需求之间存在一定程度错配。今年的政府工作报告提出，加强老年用品和服务供给，大力发展银发经济，这有助于改善供给，持续扩大内需，助力老年人安享幸福晚年。
以高质量供给满足和创造新需求，让居民能消费，将推动形成供需互促、产销并进的良性循环。而做大消费的“蛋糕”，归根到底要充实人民群众的钱袋子。因而，要继续为经营主体排忧解难，多渠道增加城乡居民收入，特别是提高中低收入居民的消费能力，从而不断增强居民敢消费的底气。此外，还要持续优化消费环境，多措并举保障好消费者合法权益，减少消费者后顾之忧，提升居民消费意愿。
消费一头连着宏观经济，一头连着千家万户，是经济发展的强劲引擎。目前经济运行整体好转，居民收入预期已有明显改善。接下来，要充分挖掘我国超大规模市场优势，在增强居民消费能力、改善消费条件、创新消费场景等方面下功夫，从而更好地满足人民群众对高品质生活的需要。千家万户汇聚起来的消费热潮，必将转化成经济发展的澎湃动力，推动中国经济大船行稳致远。
（中国经济网供稿）
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