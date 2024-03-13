加力提升积极财政政策效能
面对财政收支“紧平衡”态势，今年亟需均衡好“适度加力、提质增效”，用好财政政策空间，提高资金宏观及微观效益，着力稳增长、调结构、惠民生、防风险等，精准发力，提高财政资金效益和政策效果。
今年政府工作报告提出，积极的财政政策要适度加力、提质增效。在当前形势下，亟需发挥财政政策的科学性、精准性，既要保持合理支出强度，又要优化财政资源配置、提升政策效能。
2023年以来，面对严峻复杂形势，我国积极财政政策加力提效，有力支撑了经济社会平稳健康发展。受益于经济恢复向好以及2022年基数效应等因素，2023年财政收入呈现恢复性增长，31个省份财政收入均实现正增长。其中，全国一般公共预算收入增长6.4%、支出增长5.4%。尤其是重点领域保障有力，如教育支出总额位于所有支出之首，增长4.5%，社会保障和就业支出增长8.9%，科技支出增长7.9%。同时，新增减税降费及退税缓费资金超过2.2万亿元。考虑到地方财政困难和新的风险挑战，转移支付扩大到10.29万亿元；同时，针对地方债务启动一揽子化债方案，并于2023年第四季度增发1万亿元国债，通过转移支付安排给地方。
长期看，我国经济发展具备强劲内生动力、韧性、潜力，经济运行持续回升向好。从各省预算草案的“账本”看，各地均预期财政收入有一定增长，但许多省份收入增长目标低于2023年。总体看，今年各地过紧日子、收支紧平衡将成为常态，特别是民生等领域刚性支出不减、地方债务风险防范化解等给地方带来一定压力。
面对财政收支“紧平衡”态势，今年亟需均衡好“适度加力、提质增效”，用好财政政策空间，提高资金宏观及微观效益，大力提升政策效能。我国经济恢复仍处在关键阶段，财政有必要也有条件加力，为宏观经济注入更多确定性，更好地稳预期、稳增长。但支出扩张本身也是有成本或风险的，在面对当前形势的同时，要为未来不确定性预留政策空间，故而，今年财政适度加力是相对较优选项。为此，可以合理安排赤字率，适当提高国债规模、稳定专项债规模，加强财政资源统筹和盘活，确保财政总支出规模有所增加。还要落脚于提质增效，在投向、结构、绩效和风险上下功夫，切实提升财政收支或债务效率。这就需要厘清政府与市场边界，紧紧围绕公共财政职能，聚焦补短板、强弱项来优化支出结构及效率，发挥市场配置资源功能。增强减税降费、国债、专项债、转移支付、财政补贴等政策手段“组合拳”效能，并加强财政与货币、就业、产业、区域、科技、环保等宏观政策的协同效应。
还应紧紧围绕高质量发展，着力稳增长、调结构、惠民生、防风险等，精准发力，提高财政资金的效益和政策效果。应聚焦内需，围绕薄弱环节持续支持促消费、扩投资。保持适度赤字率水平，适当提高国债、专项债规模，用好预算内投资等资金，并扩大专项债适用领域和用作资本金范围，精准把握投向、加强项目科学论证，扩大有效益的投资、引导带动社会有效投资。聚焦经营主体，减负担、稳预期、促创新，加大财政投入和政策引导。继续综合运用结构性减税降费、财政补贴、贷款贴息、融资担保、政府采购等措施，进一步扶持中小微企业发展，并重点支持科技创新和制造业发展。还要围绕“用好增量资金、盘活存量资金资源”优化财政支出结构，并完善预算绩效管理全链条机制，做到“小钱小气、大钱大方”、花钱必问效，把有限资金用在刀刃上。
另外，要把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续基础上，不断织密就业、教育、医疗、社保等领域安全网。切实防范财政风险，重点确保基层“三保”底线、健全化债长效机制。持续深入开展财政承受能力评估，严控高风险地区债务增量或不合理支出，抓好一揽子化债方案落实、加强融资平台转型与治理。当然，目前也要立足长远来深化重点领域改革，尤其是积极稳妥推进新一轮财税体制改革，更好地发挥中央和地方两个积极性。
（作者系中国社会科学院大学教授、博士生导师）
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