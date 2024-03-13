本报记者 彭 江

原标题：县域企业融资需求增加

今年中央一号文件提出“促进县域城乡融合发展”。县域企业作为地方经济发展的主力军，承担着重要的功能。最新市场调查显示，为了扩大生产经营规模，补充流动资金，当前县域企业融资需求增加。由中国经济信息社发布的“乡村振兴——金融服务需求调查指数”显示，今年一季度，县域企业融资需求呈上升态势，较上一季度增长6.9%，其中租赁和商务服务业增幅最大，达到11.3%。该指数每季度调查18个行业、31个省（区、市）的3500余家县域企业，被调查的企业有近七成保持盈利，其中约一半的县域企业表示需要进行外部融资。

构建县域经济体系，促进县域企业成长离不开金融支持。专家介绍，县域经济总量占全国的38.1%，但贡献了75.5%的第一产业增加值，承载了46.1%的规上工业企业。浙江大学金融研究院常务副院长王义中认为，要不断增强金融生态的活力和韧性，持续提升金融服务实体经济的能力，以金融力量持续助力经济回升向好。

面对企业融资需求，需要强化银企对接，提升服务质效。“为进一步满足县域企业融资需求，强化金融服务实体经济功能，宜黄县统筹全县银行、担保公司等金融机构，建立金融党建联盟，强化政银企联动，通过开展‘党建共建、联组共学、资源共享、信息共通、合作共商’，为县域企业发展提供精准金融服务。”江西省宜黄县工业园区党工委委员杨科说。

浙江农商联合银行辖内兰溪农商银行董事长陈拥良说：“春节后，兰溪农商银行组织人员走访企业，了解企业招工、开工时间、融资难题等情况，全力支持县域小微企业实现‘开门红’。”据介绍，为便利企业融资，兰溪农商银行推出“企业互联”线上云信贷业务。该金融产品主要是线上自主放款，取代原需填写大量纸质材料、审批时间长、柜面排队等传统放贷模式。截至目前，兰溪农商银行累计通过信贷支持当地纺织企业278家、金额23.83亿元。

县域经济一头连着城市，一头连着乡村，调查指数显示，县域地区以农业和工业为主，一季度农业融资需求大幅提升，环比提高7.6%。专家表示，强化乡村振兴金融服务，本质上是金融资源在城乡之间、工农产业之间以及农村自身内部进行重新分配的过程。

随着金融支持乡村振兴、普惠金融力度的加强，当前县域企业融资满意度得到提高。调查指数显示，县域企业融资满意度保持在较高水平，分行业来看，农林牧渔业、租赁和商务服务业的融资满意度最高，较上一季度分别提高2.9%和8.9%。复旦大学金融研究院研究员董希淼表示，相信随着更多资金注入县域，租赁和商务服务业等行业快速发展，工业品下乡、农产品进城双向流通渠道会进一步畅通，可以更好支持乡村产业振兴。

(责编：方经纶、陈键)

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