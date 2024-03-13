本报记者 韩 荣 吴纯新 陈汝健

原标题：科创“出题” 金融“答题”

今年的政府工作报告提到，大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融。“加快科技金融发展，培育科创金融生态体系”“聚焦科技金融发展，支持新质生产力形成”等成为社会各界热议的话题。

“科技金融是近年来发挥金融支持实体经济高质量发展的关键。”中国人民银行湖北省分行党委书记、行长林建华认为，目前科技金融工作仍然有提升空间，从银行信贷支持视角看，还存在对科创企业看不懂、看不准和不敢贷的问题。

科创“出题”，金融如何“答题”？林建华建议，破解科技金融存在的问题要在国家层面加强信息整合共享，搭建统一的科技创新供应链平台；同时，完善投贷联动金融服务体系，发展投贷联动。这些举措有助于缓解对科技型企业贷款的利息难以覆盖贷款风险的问题，可提高商业银行对科技创新的风险容忍度。

“创新生态如果离开资本市场的支撑，创新活力就会受到抑制。”日前，在十四届全国人大二次会议河南代表团举行开放团组活动中，河南省委书记楼阳生分享了“河南经验”。

楼阳生认为，创新型企业有一个共同的特点，就是在初创期时就像没有枝丫的苗木。为此，河南在全国率先探索发展和设计了地方政策性科技金融，其特点是额度小、周期长、利率低，且办理手续简便，深受创新团队和科技型企业欢迎。

记者了解到，河南中原银行已设立了6家科技支行和一个专营团队，截至2023年末，服务科创型企业11000余户，累计投放近900亿元。

“我国科技企业尤其是中小微、初创型科技企业仍然面临融资难题，创新链与资金链之间卡点堵点较多。”河北金融学院院长杨伟坤认为，现阶段壮大多元化科技金融投资主体，深化科技创新融资模式是做好科技金融大文章的“题中之义”。

除此之外，杨伟坤提出应鼓励商业银行设立科技支行，针对科技型企业实施“首贷户”培育工程，探索设立知识产权质押融资风险补偿基金。

“可以鼓励商业银行对无抵押资产、无现金流、无订单的初创期企业知识产权质押融资实施风险补偿，支持有条件的科技型中小企业发行高收益债。”杨伟坤说。

(责编：方经纶、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经