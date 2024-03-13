人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

内蒙古和林格尔：节本增收靠农技

张景阳 王效平
2024年03月13日09:01 | 来源：科技日报
小字号

原标题：内蒙古和林格尔：节本增收靠农技

这几天，内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡西厂圪洞村富鑫农牧业专业合作社门前，每天都有一车车火红的高粱整装待发。这些高粱将被运往四川、陕西、山西等地。

富鑫农牧业专业合作社负责人杨在军夫妇拿到了销售25万公斤高粱的65万元，正高兴地盘算着今年的种植计划，并准备再过几天联系种子、化肥等备耕物资。

“我去年在种植青贮玉米的基础上，流转周边村庄水利条件较差的500亩地种高粱，亩产达500多公斤。除了原本的青贮玉米品种，我还增加了新品种蒙青贮1812，收成特别好，平均亩产青贮3.4吨。”说起过去一年的种植调整，杨在军觉得自己的决策是对的。

2014年，杨在军成立富鑫农牧业专业合作社，流转村民土地，发展种植业。流转土地由起初的几百亩增加到去年的4000亩，玉米种植品种增加了粮饲兼用类型，除去土地流转费、人工费、种子费、化肥费及银行贷款利息等开支，年纯收入达80万元。

“科技的助力真是不得了啊！”杨在军深有感触地告诉记者，“我从去年开始，通过控水、控肥、控药、控膜方式种植玉米。”

在控水降耗方面，杨在军通过水肥一体化、滴灌等技术，直接把肥料随水均匀地输送到作物根部，供作物“细酌慢饮”，节水16.6%；在控肥增效方面，使用配方肥后，增施了有机肥，减少了化肥用量25%；在控药减害方面，应用绿色防控、统防统治等技术措施，使用高效低残留的苯唑氟草酮除草剂进行了杂草防治，有效减少了化学投入品对环境的污染；在控膜减污方面，青贮玉米全部使用了加厚地膜，秋收后可进行地膜回收。

2023年，和林格尔县大力推广绿色高质高效新技术，在实施玉米优质高效增粮示范行动中，通过“四控”技术的综合应用，促进农户增收，带动全县种植业转型升级和可持续绿色发展，实现了经济效益、生态效益“双提升”。

和林格尔县农牧业局局长云月清介绍：“我们始终致力实现‘藏粮于地、藏粮于技’。去年粮食播种面积突破100万亩，产量超过35万吨。下一步，我们将大力科普农业实用新技术，创新玉米种植模式，继续探索适合全县的玉米高产种植模式和先进管理经验，将新技术贯穿于农业生产的各个环节，提高粮食产量和品质，进一步增加农民收入。”

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
共享精彩视听中国 第二届华语内容国际传播论坛举行
　　人民网北京3月12日电 （焦磊）3月12日，由国家广播电视总局国际合作司主办，上海市广播电视局、上海市松江区人民政府协办，中国（浙江）影视产业国际合作区、上海仓城影视文化产业园区和凤凰卫视共同承办的第二届华语内容国际传播论坛在香港国际影视展（Filmart）期间举行。本次论坛以“加强华语内容传播，共享精彩视听中国”为主题，共同探讨如何更好地发挥华语视听内容在国际传播和文明互鉴中的独特作用、共同讲好中国故事。…
中消协发布预付费消费报告 呼吁落实对违法经营者惩戒措施
　　人民网北京3月12日电 （记者孙博洋）12日，中消协发布了《2023年预付式消费领域消费者权益保护报告》（以下简称《报告》），呼吁加快完善预付式消费领域相关立法，强化经营者的举证责任，落实对违法经营者的信用约束和惩戒措施。 《报告》认为，我国预付式消费立法形成了以《中华人民共和国消费者权益保护法》为基础，以商务部《单用途商业预付卡管理办法（试行）》、市场监管总局《侵害消费者权益行为处罚办法》以及相关行业规章或规范性文件为重要组成部分的预付式消费领域消费者权益保护法律体系。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部