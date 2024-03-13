张景阳 王效平

原标题：内蒙古和林格尔：节本增收靠农技

这几天，内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡西厂圪洞村富鑫农牧业专业合作社门前，每天都有一车车火红的高粱整装待发。这些高粱将被运往四川、陕西、山西等地。

富鑫农牧业专业合作社负责人杨在军夫妇拿到了销售25万公斤高粱的65万元，正高兴地盘算着今年的种植计划，并准备再过几天联系种子、化肥等备耕物资。

“我去年在种植青贮玉米的基础上，流转周边村庄水利条件较差的500亩地种高粱，亩产达500多公斤。除了原本的青贮玉米品种，我还增加了新品种蒙青贮1812，收成特别好，平均亩产青贮3.4吨。”说起过去一年的种植调整，杨在军觉得自己的决策是对的。

2014年，杨在军成立富鑫农牧业专业合作社，流转村民土地，发展种植业。流转土地由起初的几百亩增加到去年的4000亩，玉米种植品种增加了粮饲兼用类型，除去土地流转费、人工费、种子费、化肥费及银行贷款利息等开支，年纯收入达80万元。

“科技的助力真是不得了啊！”杨在军深有感触地告诉记者，“我从去年开始，通过控水、控肥、控药、控膜方式种植玉米。”

在控水降耗方面，杨在军通过水肥一体化、滴灌等技术，直接把肥料随水均匀地输送到作物根部，供作物“细酌慢饮”，节水16.6%；在控肥增效方面，使用配方肥后，增施了有机肥，减少了化肥用量25%；在控药减害方面，应用绿色防控、统防统治等技术措施，使用高效低残留的苯唑氟草酮除草剂进行了杂草防治，有效减少了化学投入品对环境的污染；在控膜减污方面，青贮玉米全部使用了加厚地膜，秋收后可进行地膜回收。

2023年，和林格尔县大力推广绿色高质高效新技术，在实施玉米优质高效增粮示范行动中，通过“四控”技术的综合应用，促进农户增收，带动全县种植业转型升级和可持续绿色发展，实现了经济效益、生态效益“双提升”。

和林格尔县农牧业局局长云月清介绍：“我们始终致力实现‘藏粮于地、藏粮于技’。去年粮食播种面积突破100万亩，产量超过35万吨。下一步，我们将大力科普农业实用新技术，创新玉米种植模式，继续探索适合全县的玉米高产种植模式和先进管理经验，将新技术贯穿于农业生产的各个环节，提高粮食产量和品质，进一步增加农民收入。”

(责编：方经纶、陈键)

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