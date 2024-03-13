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“投资中国就是投资未来”（见证·中国机遇）

本报记者 尚凯元
2024年03月13日09:19 | 来源：人民网-人民日报
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原标题：“投资中国就是投资未来”（见证·中国机遇）

　　“中国持续扩大高水平对外开放，加快推进中国式现代化建设。我坚信，投资中国就是投资未来。”法国欧莱雅集团董事长让—保罗·安巩日前接受本报记者专访时表示。

　　1997年，时任欧莱雅亚洲总裁的安巩受命开拓中国市场，在上海设立欧莱雅中国区总部，与中国结下不解之缘。“当时我意识到，中国将成为全球领先的美妆市场。”忆及往昔，安巩表示，中国拥有庞大的人口数量和超大规模的市场，尤其是正走在改革开放道路上，中国人民的消费需求不断提升。“欧莱雅在中国市场的成功与中国经济的发展密不可分。得益于改革开放，中国经济社会发生了翻天覆地的变化。我们既是中国改革开放进程的见证者，也是受益者。”安巩表示。

　　2020年，欧莱雅中国区总部升级成为欧莱雅集团北亚区总部。2022年，欧莱雅集团全球首家自建智能运营中心在江苏苏州工业园区奠基，并在中国市场设立首家投资公司。

　　20多年来，安巩访问中国70多次。不久前，安巩再次来到中国，参加第三十五次上海市市长国际企业家咨询会议。“中方工作人员总会问我‘能为您做些什么’，作为企业家，我对此由衷感激。”安巩认为，这体现了真正的合作精神和谦逊态度，传递了中国追求“双赢”的智慧。

　　“唯有做到最好，才能在中国拔得头筹。”谈起深耕中国市场的心得，安巩深有感触地说，“我们一直以来的决胜法则是‘在中国，为中国’，以最好的产品来满足中国消费者的需求。”

　　在安巩看来，中国消费者好奇、细致、有眼光，敦促着企业不断追求卓越。在产品创新方面，中国是欧莱雅全球三大美妆科技中心之一，也是全球六大研发和创新枢纽之一。在服务方面，得益于中国数字零售的经验，欧莱雅在电子商务领域极大发展，开创了大规模全渠道营销模式以及“门店数字化”服务。2019年，中国市场成为集团第一个实现所有运营场所碳中和的市场，早于集团的全球目标六年。安巩对此深感自豪：“欧莱雅的经验表明，中国市场的成功为我们在全球取得成功奠定基础。中国提供了一个强大的‘未来实验室’，是检验、学习和开发新产品的理想之地。”

　　2024年是中法建交60周年。身为法中委员会联合主席，安巩致力于更大范围内的法中经济对话与合作。安巩说：“数字六十在中国文化中有着独特的含义，意味着一个新周期的开始。法中合作共赢的新篇章需要两国政府、两国企业、两国人民共同书写。我将为之全力以赴！”

　　（本报巴黎电）

(责编：方经纶、陈键)
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