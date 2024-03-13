原标题：“为世界经济注入新活力”（两会·读懂中国）

大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，是今年政府工作任务之一。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。这一由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力，已经展示出对中国高质量发展的强劲推动力、支撑力。接受本报记者采访的国际人士认为，中国加快发展新质生产力，表明更加重视把创新作为引领发展的第一动力，将为高质量发展打牢基础，将给世界经济发展注入信心和活力。

“更好满足人民对美好生活的新期待”

发展新质生产力，重点在于提升自主创新能力。近年来，中国深入实施创新驱动发展战略，科技创新取得历史性成就，在载人航天、量子信息、核电技术、大飞机制造等领域取得一系列重大成果，创新型国家建设成绩显著，具备了加快发展新质生产力的基础条件。

“中国在许多新兴技术领域处于世界领先水平，在数字化转型、可再生能源、人工智能等领域取得了显著成就。”古巴国际政策研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多在接受本报记者采访时表示。他举例说，2023年，中国首次成为全球最大汽车出口国，新能源汽车、锂电池等产品正加速出海，“新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，中国在相关领域呈现出强劲的发展态势，这有助于培育发展新动能，推动经济高质量发展”。

全球未来研究所创始人兼首席执行官钱德兰·奈尔认为，中国深入转变发展方式，不仅是出于市场需要，也受到了生态文明理念等多方面因素驱动。“中国强调发展新质生产力，是为了赋能高质量发展。”奈尔表示，当前，中国已建立起较为完善的科技创新体系，这为发展新质生产力奠定了基础。“发展新质生产力将更好满足人民对美好生活的新期待，同时促进资源的永续利用、环境保护，实现可持续发展。”

今天的中国，高质量发展的动力更加强劲，高质量发展的底气更加充足，高质量发展的成色更加鲜亮。欧洲研究国际中心欧洲—中国项目负责人乔治·佐戈普鲁斯非常关注中国的现代化发展，特别是科技创新，“我期待中国在经济、科技等领域的发展为世界经济注入新活力”。

“近年来，新兴产业的发展助推中国经济高质量发展。”奥地利中国与东南亚研究所所长哈内斯·费尔纳表示，加快发展新质生产力将有助于中国政府更好地实现5%左右的经济增长预期目标。“在保护主义日益盛行的背景下，中国以科技创新推动产业升级，不断塑造发展新动能新优势。这不仅有利于中国，也将有利于世界。”

“引领相关产业未来发展方向”

2023年，中国电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%，首次突破万亿元人民币大关，折射出智能化、绿色化、融合化的现代化产业体系特征。神舟十六号载人飞船顺利返航、神舟十七号成功发射；国产大飞机C919投入商业运营，国产大型邮轮成功建造；低空经济广泛应用在工业、农业、服务业等领域，2023年规模超5000亿元人民币，2030年有望达到2万亿元人民币……近年来，中国战略性新兴产业加快发展、未来产业孕育壮大，发展新质生产力的产业基础不断夯实。

波兰前副总理雅努什·皮耶霍钦斯基对本报记者表示：“近年来，中国积极促进新能源、新材料、商业航天、低空经济等战略性新兴产业发展，引领相关产业未来发展方向，为世界经济复苏和全球发展繁荣贡献力量，是非常重要、可靠的合作伙伴。”

“中国在量子通信、空间站建设等领域取得令人瞩目的成就，在数字经济、人工智能、绿色转型等领域也有望取得进一步发展。”日本帝京大学教授露口洋介表示，中国将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为2024年国民经济和社会发展计划主要任务，这表明“中国积极推进科技创新，将为全球经济发展作出贡献”。

2023年举行的中央经济工作会议提出“开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。雷加拉多认为，这些未来产业的本质特征在于其蕴含的颠覆性技术和革命性创新。“中国不仅持续开展前沿技术攻关，而且十分重视把科技创新成果应用到具体产业中，加快传统产业转型升级，不断完善现代化产业体系，这些举措让外界对中国经济发展充满信心。”

因看重中国创新发展，不少跨国企业纷纷扩大在华研发布局。法国施耐德电气集团仅2023年就在中国成立了“数字配电中国研发中心”“中国研究院自动化研发中心”“关键电源创新实验室”“AI创新实验室”等研发机构，以满足中国企业转型升级需求。“中国已是施耐德电气的全球四大研发基地之一。我们以创新支持中国打造新质生产力，把更多‘中国智慧’源源不断输向全球。”施耐德电气执行副总裁尹正说。

“让世界其他国家从中受益”

国际人士表示，中国加快发展新质生产力，推动国际科技合作，将为世界经济复苏发展创造更多新机遇、增添更多新动力。

2023年12月4日，中国援埃及二号卫星成功发射，这颗卫星将广泛服务于埃及农业、林业、环境灾害监测、城市建设等相关领域。中国援埃及二号卫星项目埃方主任设计师、埃及航天学者塔拉勒深度参与两国航天合作，多次访问中国。他认为，中国加快发展新质生产力，“将让世界其他国家从中受益”。中国航空航天产业具有强劲的科技创新能力和竞争力，在载人航天、北斗导航、探月工程、深空探测等领域都取得了显著成绩。“埃中航天合作对埃及经济社会发展、民生改善、人才培养等意义重大。”塔拉勒说。

阿联酋迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔表示，中国加快发展新质生产力，以科技创新引领现代化产业体系建设，采取的坚定行动和取得的成就令人钦佩。近年来，在共建“一带一路”框架下，阿联酋与中国的贸易与投资合作稳步推进。中国基础设施完善、科技实力雄厚，在人工智能、物联网等前沿技术领域发展迅速，期待更多中国企业特别是智慧城市、清洁技术、先进制造等领域的科技创新型企业进入阿联酋，助力当地发展。

皮耶霍钦斯基认为，中国发展新质生产力潜力巨大，前景光明，将为波中合作注入新动能。他说：“中国目前是波兰的第二大贸易伙伴和第二大进口来源国，保持并加强与中国的交流与合作，无论对波兰还是对欧盟都十分重要。”

（本报北京、里约热内卢、华盛顿、柏林、华沙、东京、开罗、迪拜3月12日电 记者俞懿春、李琰、陈一鸣、李志伟、刘仲华、李增伟、朱玥颖、沈小晓、管克江）

(责编：方经纶、陈键)

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