农村电商高质量发展五年新目标出炉
2024年03月13日16:30 | 来源：新华社
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商务部等9部门联合印发的
《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》
3月13日对外发布
意见提出打造县域直播电商基地、培育农村数字消费场景等14条具体政策举措
着力推动农村商贸流通企业转型升级
促进电商与农村一二三产业全方位
全链条深度融合
意见提出用5年时间
基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系
记者：谢希瑶、潘洁
编辑：刘媛媛
设计：苗夏阳
新华社国内部出品
(责编：卫嘉、白宇)
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