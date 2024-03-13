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农村电商高质量发展五年新目标出炉

2024年03月13日18:10 | 来源：新华网
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新华社北京3月13日电（记者谢希瑶、潘洁）商务部、中央网信办等9部门近日联合印发的《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》13日对外发布。意见提出，用5年时间，在全国培育100个左右农村电商“领跑县”、1000家左右县域数字流通龙头企业、1000个左右县域直播电商基地、10000名左右农村电商带头人。

意见提出，用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，电商对农村产业的促进作用进一步增强。培育1000家左右县域数字流通龙头企业，传统商贸流通企业数字化、网络化、智能化转型取得阶段性进展。打造1000个左右县域直播电商基地，直播电商应用水平进一步提升。培育10000名左右农村电商带头人，农村电商就业创业带动能力进一步提高。

意见从搭建多层次农村电商综合服务平台、加快农村现代物流配送体系建设、培育多元化新型农村电商主体、提高农村电商产业化发展水平、开展多种形式的农村电商促销活动、巩固拓展电子商务进农村综合示范政策成效等6个方面着手，提出打造县域直播电商基地、培育农村数字消费场景等14条具体政策举措，着力推动农村商贸流通企业转型升级，促进电商与农村一二三产业全方位、全链条深度融合，构建协同、创新、高效的农村电商生态圈。意见还从加强统筹协调、做好配套支持、创新监管方式等3方面健全工作保障机制，确保取得实效。

(责编：卫嘉、白宇)
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