中国核电举行“核谐聚力”党建品牌展示暨“一支部一品牌”评选活动
3月12日，中国核电“核谐聚力”党建品牌展示暨“一支部一品牌”评选活动在浙江海盐举行。活动由中国核电主办，秦山核电承办，紧密围绕中核集团党组战略部署和中国核电发展实际，坚持党建引领，聚焦年度重点工作，创新优化工作机制，选树一批“叫得响、立得住、推得开”的党建工作品牌，不断塑造高质量发展新动能新优势，以高质量党建引领保障高质量发展。
上级有关部门、党校、媒体、高校及协会等党建研究机构专家与地方有关部门领导，集团公司党群工作部负责人等出席指导，中国核电党委副书记张国华作总结讲话，各成员单位领导出席活动。
本次活动受到了成员单位的积极响应，选树出各基层党组织干事创业奋斗故事共74项，其中13项基层党组织党建融入中心优秀案例以情景剧、视频+演讲、话剧、快板等形式生动呈现在参赛现场。
会上还举行了中国核电“中核e支部”全面启动仪式。为落实集团公司党建信息化工作目标，中国核电聚焦党建信息化建设难点，打破数据壁垒、突破时空限制，建设“中核e支部”党建信息平台，自2023年7月试运行推广以来，已在中国核电各成员单位得到了广泛应用。中国核电将以此次启动仪式为契机，在板块内全面推广“中核e支部”党建信息平台，进一步创新学习、教育、党建工作新方式。
与会专家指出，本次展演案例集合理论性和落地性，具有很强的感染力和震撼力，真正做到党建理念内化于心、外化于行。各参评案例从初心使命出发、从时代要求出发、从实际工作出发，结合本单位特点，坚持问题导向和目标管理，重点突出党的建设和业务工作的联系，对指导工作开展、推动安全发展具有重要意义。
会议指出，本次活动内容安排精心、形式丰富多样，各品牌案例展演很好地展现出了各单位牢固树立“我是中核人，我是中国核电人”的职业身份认同，呈现出昂扬、协同、奋进的精神面貌，打造了更加优秀的党建融入中心品牌。
会议强调，一要坚持系统谋划、抓好部署，坚持统筹协调，强化顶层设计，不断建立健全党建融入中心工作机制，形成上下贯通的党建融入中心工作布局；二要坚持围绕中心、服务大局，把企业发展的成果作为检验党建工作好坏的标准；三是坚持整体协同，核谐聚力，以集团公司“整体·协同”年专项行动为抓手，进一步强化党建宣传文化一体化机制的作用发挥，实现“党建上台阶、组织争先进、党员争优秀”的目标。
最终经过精彩纷呈的展示，根据各案例的表现形式、整体形象、表演状态及展演内容，秦山核电、福清核电、三门核电、霞浦核电展演团队获得一等奖；江苏核电、海南核电、中核汇能、中国核电核能开发事业部、中核武汉、辽宁核电、漳州能源团队获得二等奖。
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