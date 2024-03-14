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11部门部署第二批国家数字乡村试点工作

2024年03月14日08:42 | 来源：光明日报
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原标题：11部门部署第二批国家数字乡村试点工作

新华社北京3月13日电 记者13日从中央网信办获悉，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部等11部门近日联合印发《关于开展第二批国家数字乡村试点工作的通知》，通过开展第二批试点工作，探索不同区域条件下数字乡村发展路径和方法，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。

通知要求，建立健全跨部门协调机制和跨层级联动机制，做好数字乡村建设整体规划设计，整合用好相关支持政策和现有资源，以责任落实推动工作落实、政策落实。充分发挥市场机制作用，更好发挥政府作用，培育数字乡村发展良好生态，以信息流带动技术流、资金流、人才流，探索形成社会多元共建新局面。

同时，围绕农民最关心最直接最现实的利益问题，加快制度、机制、模式和技术创新，积极拓展数字化应用场景，不断增强广大农民的获得感、幸福感、安全感。立足本地发展实际，探索具有区域特色的模式做法，不搞一刀切、齐步走，杜绝“形象工程”，久久为功、有力有序推进数字乡村建设。

通知明确，到2026年底，试点地区数字乡村建设取得显著成效，乡村信息化发展基础更加夯实，城乡“数字鸿沟”加快弥合，涉农数据资源实现共享互通，乡村数字化应用场景持续涌现，数字经济促进共同富裕作用凸显，乡村振兴内生动力不断增强。

(责编：杨曦、陈键)
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