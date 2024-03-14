原标题：从两会到产业前沿：能源新质生产力受关注，朗新“车能路云”解决方案加速车网融合

今年的政府工作报告强调，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。”作为推动高质量发展的内在要求和重要着力点，新质生产力成为2024全国两会的热词。能源领域，各委员代表也纷纷围绕新质生产力提出了自己的建议，深入阐释了发展能源新质生产力的“方法论”。

全国政协委员、天津大学化工学院教授杨全红认为，车网融合作为新能源领域新质生产力的代表，展现出强大的发展潜力，“构建新能源汽车与供电网络的信息流、能量流双向互动体系，可以为新型电力系统高效经济运行提供重要支撑。”

事实上，车网互动并非新鲜事，2022年全国车网互动累计提供调峰电量已达到1.8亿千瓦时。随着今年初国内首个车网互动政策的发布，车网融合互动的新型产业生态也快速构建，或成为能源新质生产力发展的主要突破口。两会期间多位代表委员都提及，电动汽车通过与电网融合互动，将为电力系统供需平衡提供有效的解决方案。

值得关注的是，现实场景中的车网互动不仅是车载电池和配网之间的能量互动，而是同时承载着车主的需求和决策、整车厂商的商业选择、电池厂商技术约束、充电运营商的运营策略、电力市场价格信号传递的复杂生态，未来将通过数字化和装备技术的升级融入车能路云产业集群中。

当前，众多企业已开展落地实践，旨在助力车网互动从试点走向规模化应用。以朗新集团为例，其设计的“车能路云”解决方案以城市充换电基础设施为抓手，以城市交通场站和空间为场景，沉淀分布式发电生产和消费一体的微网，可实现与C端互动、与电网互动和与市场互动。在车网互动这一关键场景下，朗新通过聚合充电桩资源，成为面向电力调节市场的虚拟电厂运营商，探索明确车网互动型虚拟电厂交易机制。

在“车能路云”语境下，充电与停车共同构成的静态交通板块，还能以不同的设施及模式参与电网互动。当前，朗新正基于大数据选址模型和平台化运作模式等助力武汉等地构建光储停充一张网，通过解决不确定情况下的能源策略生成和随机性下的充电行为引导，发挥光储充最大效益，促进车网互动下的绿电消纳。

同时，车网互动需要建立良好的商业模式，让更多车主积极参与其中。对此，朗新将从分层、分类、分区多维度出发，实现数字化车主运营，打通信息触达渠道，通过充电服务平台，引导削峰型场站错峰充电，最大化提升参与电网互动的车主体验。

数据显示，截至2023年10月我国新能源汽车总充电量已达到67.84亿千瓦时，占全社会用电量的0.91％，最大输电负荷已超1600万千瓦，占全社会最大用电负荷的1.2％。可以看到，逐渐壮大的电动汽车队伍给电网带来了巨大压力。而在培育能源领域新质生产力的强烈信号下，车网融合互动已势在必行，其将支撑新能源汽车产业规模化发展并激发新能源汽车的灵活性资源潜力，促进产业链技术体系升级。

未来，伴随着相关政策的陆续出台，新能源汽车与充电基础设施的大量普及，以及朗新等科技能源企业的持续实践，车网互动有望得到进一步推广应用，从而助力新型能源体系和新型电力系统构建，并支持完善“车能路云”产业融合生态。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经