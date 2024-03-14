人民网北京3月14日电 （记者孙红丽）3月14日，商务部召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

有记者提问，近日，美国国会众议院能源和商务委员会表决通过了一项针对TikTok的法案，其内容要求中国字节跳动公司剥离对旗下短视频应用程序TikTok的控制权，否则TikTok就会在美国遭到封禁。请问发言人对此有何评论？

商务部新闻发言人何亚东表示，我们关注到了美国国会的这一动向。美方应切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正和非歧视的环境。相关方应严格遵守中国法律法规。中方将采取一切必要措施，坚决维护自身正当权益。

(责编：孙红丽、高雷)

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