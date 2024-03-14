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业界：我国家电服务业标准化工作进入新发展阶段

2024年03月14日17:25 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （记者乔雪峰）近年来，随着消费市场复苏，以及产业政策、消费刺激新政不断向家电消费市场释放政策力量，作为消费升级风口的家电产品产业逐步进入相对稳定的市场状态，消费者对个性化、多样化、品质化产品的需求日益增长。

近日，家电服务业行业标准化技术委员会在北京成立，标志着家电服务业标准化工作进入了新的发展阶段。商务部服务贸易和商贸服务业司二级巡视员朱光耀表示，成立家电服务业行业标准化技术委员会（以下简称标委会）是加强行业标准化建设的重要举措，对促进家电服务行业发展具有重要意义。

朱光耀表示，标委会的成立标志着我国家电服务业行业标准制修订流程更加规范，标准化工作机制更加完善，工作力量更加专业。“以标委会成立为契机，积极提升家电服务业标准化水平，有效加强行业标准化建设工作。”

标委会主任委员刘松表示，标委会的成立，对实现标准与产业深度融合发展，推动家电服务业标准化工作迈上新台阶，规范家电服务业行业管理和促进家电服务业高质量发展具有重要的意义。

(责编：乔业琼、高雷)
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