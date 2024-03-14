人民网北京3月14日电 （记者乔雪峰）进入三月以来，随着2024年春招季的到来，人才市场热度持续上升。数据显示，今年春招职场人普遍体感求职难度高，在进大厂有难度的情况下，职场人越来越倾向于选择性价比更高的企业。

近日，脉脉推出了《2024春招人才求职偏好洞察》（以下简称《洞察》）。《洞察》显示，2024年春招，职场人普遍认为求职难度偏高，随着工作经验的积累，求职难度有所缓解，不同学历的人才对就业难度的感知存在显著差异。

《洞察》显示，在进大厂有难度的情况下，81.93%的人表示考虑去“大厂平替”公司。其中，10年以上工作经验的职场人是对“大厂平替”公司接受度最高的群体，91.84%愿意考虑或已在“大厂平替”工作。

从公司角度来看，职场人更关注“平替”公司的发展潜力，紧随其后的是业务规模以及知名度。

从个人角度来看，职场人在选择“大厂平替”时，最看重的因素是个人职业发展和成长机会，其次是积极健康的工作环境，具有竞争力的薪酬和福利排在第三。

《洞察》还指出，近3年，新经济行业人才供需比持续上升，同时平均薪资增长放缓，求职竞争愈发激烈。

(责编：乔业琼、高雷)

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