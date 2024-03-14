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中消协报告显示：超六成消费者认为本地消费市场活力充沛

2024年03月14日18:49 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会了解到，14日，中国消费者协会对外发布2024年“激发消费活力”消费维权年主题调查报告，调查结果显示，多数受访者认为消费环境越来越好，超六成消费者认为本地区2023年的消费市场充满活力，预计2024年消费活力将更加充沛。

调查发现，近八成受访者对线上线下消费环境表示放心，多数受访者对消费环境监管力度与成效表示认可，认为消费环境越来越好；线上线下消费市场发展各有特色，不同消费模式规范性受到消费者认可，线下市场规范度评价高于线上，新消费渠道规范性有待加强。

调查显示，超七成消费者自认能做到理性决策，理性消费趋势显著。企业经营表现中，“售后保障”连续三年最受关注，“多平台价格差异大”成为影响消费意愿的关键因素。多数消费者领取过形式不一的政府惠民消费券或平台、经营者发放的打折券、满减券，超七成消费者对各类消费券体验表示满意，建议未来可增加消费券发放种类及覆盖领域。

调查结果显示，龙年春节期间，在消费者个人和家庭主要开支方面，排在前三的依次是 “过年/拜年红包”（36.7%）、“选购礼品特产等”（28.6%）、“购买酒水饮料”（25.8%）。20.6%的受访者表示，自己或孩子的教育培训服务支出也占有较大比重，成为服务消费类别中最重要的支出。除了购买礼品特产和酒水饮料等，购置衣物、家电、家具等也成为扮靓家庭、改善生活的重要事项。

调查数据表明，当前我国消费环境建设取得积极成效。超七成消费者认为消费环境越来越好，对政府有关部门改善消费环境的工作力度表示认可。与此同时，一些薄弱短板和新老问题仍然困扰消费者，个人信息泄露、浪费现象、网络谣言和预付卡经营者跑路等问题亟待治理，价格虚高、虚假宣传、货不对板、售后服务没保障、损害健康和假冒伪劣现象不容忽视，应当加强治理。

近年来，民生消费类相关舆情持续引发公众热议。本次调查结果显示，低价旅游团暗存强制购物、视频平台会员服务“打了折扣”、共享充电宝“好借难还”引共鸣。

调查数据同时表明，超九成消费者能够识别消费问题，消费维权维权意愿和主动性持续增强，绝大多数消费者不再“默默忍受”。从有过维权经历的受访者反馈来看，47.4%的受访者认为“商家愿意退换即可”；45.5%的受访者认为经营者应当“赔偿损失（含额外赔偿）”。总体而言，对维权便利性与综合服务表示满意的受访者占比超过六成。

据中消协有关负责人介绍，消费者积极点赞过去一年来的消费维权亮点变化。38.3%的受访者认为“消费者更加敢于维权”值得点赞，36.4%的受访者对“企业经营者服务态度有所改进”表示点赞，约三分之一的受访者还点赞了消协组织维权效能提升、媒体舆论监督更加见效。结合日常生活消费经历和体验，消费者还从加强消费环境法治建设和社会诚信体系建设、提高居民收入和消费能力等方面进一步提出了建议和期待。

上述负责人表示，消费活力反映的是一个城市或地区的消费活跃程度，也是体现消费者参与市场交易、改善生活的能力和信心的重要参照。本次年主题调查表明，超六成消费者认为本地区2023年的消费市场充满活力，预计2024年消费活力将更加充沛，83.5%的消费者认为未来一年的家庭收入将稳中有升，预期保持乐观。

(责编：乔业琼、高雷)
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