訾谦

原标题：中老铁路呈现客货两旺态势

本报北京3月14日电 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，截至3月12日，中老铁路累计发送旅客3020万人次，发送货物3424万吨，其中跨境货物超780万吨，呈现客货两旺态势。中老铁路国际黄金大通道作用日益凸显，为沿线经济社会发展注入了新活力。

中老铁路开通运营以来，辐射带动效应不断增强。数据显示，中老铁路旅客发送量持续增长，中国段日均开行旅客列车由开通初期的35列增至目前的51列，单日旅客发送量由2万人次增至最高10.3万人次。老挝段日均开行旅客列车由4列增至12列，普速旅客列车扩编为10辆以上，单日旅客发送量由720人次增至最高12808人次。

在跨境货物运输方面，中老铁路单日开行跨境货物列车由开通初期的2列增至目前高峰时的20列。今年1月1日至3月12日中老铁路完成跨境货物运量106.4万吨，同比增长33.9%，“澜湄快线”国际货物列车截至目前累计开行972列，跨境货物运输时效不断提升。

据介绍，中老铁路加速了沿线人流、物流、资金流、信息流的流动，促进了万象、琅勃拉邦等重点车站周边开发，带动了物流、商贸、旅游等产业发展。

(责编：杨曦、陈键)

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