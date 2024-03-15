原标题：2023年我国家电服务业总体规模近万亿元

据新华社北京3月14日电（记者邹多为）作为现代服务业的重要组成部分，我国家电服务业在经济社会发展中的地位和作用日益凸显。中国家用电器服务维修协会13日发布的数据显示，根据初步测算，2023年，家电服务业总体规模近万亿元，活跃法人单位数约10万家，服务收入及盈利增长已超过制造和销售行业。

3月15日国际消费者权益日即将到来之际，中国家用电器服务维修协会副会长13日在3·15家电服务业消费者权益革新大会上表示，随着数字化平台加快建设和配件仓结合配件物流体系在各地建立起来，我国家电企业可以通过系统调度将消费者诉求精准到每一位服务工程师，从而保障一次上门即可完成服务，在提升消费者服务体验的同时，也降低了服务成本。

据介绍，近年来，我国家电服务业消费者权益保护显现出一些新特点，比如消费者权益保护意识和能力不断增强、国家政策性保护明显、企业责任明确、政府监管和社会组织监督力度大等。新一代消费主流群体呈现出的消费更加理性、选择更加多样性、体验式场景化和个性化等趋势，也推动了消费者权益保护向消费者权益革新转变。

家电产品是提高生活和工作质量的载体。消费者对服务的需求必将促使家电服务业和企业重视维修性技术和保障性技术以及新的技术和管理手段。

(责编：杨曦、陈键)

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