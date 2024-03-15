原标题：博西家电AWE 2024以创新科技描绘未来理想家居蓝图

3月14日，中国家电及消费电子博览会（AWE 2024）在上海新国际博览中心开幕。本届展会以“智能科技，创享生活”为主题，聚焦家电及消费电子行业的科技创新与发展。博西家电作为家电行业的领军企业，携旗下博世家电和西门子家电两大品牌参展，展示了其前沿科技与家居生活的完美融合。

展会现场，博西家用电器集团大中华区总裁宋凛冰详细介绍了参展情况和展品。他表示，博西家电一直致力于推动科技创新，为消费者打造高品质、更智能的未来家居生活。此次参展，博西家电带来了旗下全品类家电产品，并发布多款新品，展示了其在智能家居领域的领先实力。

博世家电则发布了博世8系净臻系列活氧洗烘套装。该套装洗衣机拥有三重盾护功能，能够深度洁净衣物并抑制细菌滋生；烘干机则搭载自适应烘干技术，实现高效烘干并降低噪音，为消费者提供更加舒适、智能的家居环境。

博西家用电器集团大中华区高级副总裁兼首席销售和营销官胡博瀚在接受媒体采访时说道：“本届AWE，博西家电携旗下全产品类别悉数亮相，全面呈现了我们在全球家电行业中创新产品和领先技术。通过不断推出‘以消费者为中心’的创新产品，并积极拓展线上线下营销渠道，我们对未来在中国的发展充满信心。我们的目标是提升消费者家居生活品质，让所有选择我们品牌的消费者，都能体验到超越期待的满意度和幸福感，同时我们期待与客户及合作伙伴携手共塑未来。”

值得一提的是，2024年也是博西家电植根中国30周年的重要里程碑。多年来，博西家电在中国市场保持了稳健的发展，为中国经济社会发展作出了积极贡献。未来，博西家电将继续致力于在中国的长期可持续发展，推动科技创新与家居生活的深度融合。

此次AWE 2024展会为博西家电提供了一个展示创新科技与家居生活融合成果的绝佳平台。随着智能家居市场的不断发展，博西家电将继续引领行业潮流，为消费者创造更加美好的未来家居生活。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经