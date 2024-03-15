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联通数科圆满完成2024年全国两会信息化服务保障工作

2024年03月15日15:11 | 来源：中国网
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原标题：联通数科圆满完成2024年全国两会信息化服务保障工作

　　春暖花开，又到了一年一度的全国两会时间。

　　作为通信央企、首都主导通信运营商、本次盛会重要通信保障单位，中国联通切实提高政治站位，提前部署、周密安排，统筹推进通信保障、网络安全、生产安全、信息化服务、客户服务等各项工作，以最高标准、最严组织、最实措施、最优服务、最好效果，实现“网络运行零事故、大会服务零投诉、重要保障零差错”，圆满完成了全国两会各项通信服务和网络安全保障工作，交出了一份让党和人民满意的答卷。

　　发挥战斗堡垒作用，打造坚强组织保障

　　今年，联通数科统一承担了全国两会全量信息化服务保障工作。在集团公司的统一部署下，以最高标准、最严组织、最实措施、最优服务、最好效果、最具安全的“六最”要求，实现保系统稳定、保网络通畅、保信息安全、保身体健康的“四保”目标，高质量完成了大会保障任务。

　　2024年是联通数科承担全国两会信息化保障的第14个年头，责任重大，使命光荣。在接到保障通知后，联通数科立即成立了由公司董事长李广聚为组长、高级副总裁魏春城为副组长的保障协调推进组，同时组建了一线210余人、二线630余人的全国两会保障团队，遵循“一链双岗双责任，一日两会两清零”，确保纵向到底、横向到边、不留隐患、不打折扣，紧密协同、高效联动的“联通速度”得到高度认可。

　　发挥科技创新优势，数智技术赋能两会服务

　　聚焦联网通信和算网数智两大主业优势，联通数科在全国两会服务保障中融入了一系列数智技术和应用，基于“1+1+N”IT重保作业规范为全国两会云网安、业务系统、视频会议等20大类393项任务提供数字化服务，实现保障“可管、可控、自管、自控”。

　　全国两会保障“云管端”全部信创化。在2024年全国两会期间，联通数科支撑了从硬件、操作系统、中间件、数据库到业务系统全面国产化服务，并配置9150余台国产化电脑和平板，首次实现全国两会“云管端”100%业务信创化，为国家信息安全保驾护航。

　　多款自研平台和应用护航两会。联通信创云平台在本届两会首次亮相，基于遍布全国的联通云骨干云池、边缘云池及SDN架构，联通信创云为各类政务系统提供了安全数智云底座。网络安全“重器”——联通“墨攻”安全运营服务平台为本届两会网络安全保障起到了重要作用，“一点感知，全网响应”的立体化防御体系，可有效对多个重要业务系统进行实时网络流量监测，并通过可视化大屏多维度展示网络攻击实时数据，确保网络和业务运行万无一失。基于联通数科自主研发的数字化使能平台，为参会人员提供统一运维接入服务，分钟级故障闭环处理。代表移动履职平台集约化部署11个履职应用，实现代表随时随地可履职，移动阅文系统以“数字文件”的形式，提供无纸化会议文件阅览及文件标注、语音朗读、文件检索等相关服务，带来“零时差”体验。联通云+云视频护航高并发、低时延视频会议;以及可实现网络快速安全部署、无死角覆盖的5G雁飞数据终端等产品，为信息化保障服务提供可靠支撑。

　　十四载初心如磐，两会保障显担当；十四载矢志不渝，坚守岗位铸辉煌；十四载砥砺前行，攻坚克难展风采；十四载锐意进取，精益求精谱华章！联通数科牢记“国之大者”，将“时时放心不下”的政治责任感和“事事心中有数”的执行力贯穿于全国两会信息化服务保障全过程。后续，中国联通将持续发挥自身网络、技术、应用和服务优势，践行“人民邮电为人民”的初心使命，为助力网络强国数字中国建设、推进中国式现代化贡献更多力量。

(责编：曹淼、李源)
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