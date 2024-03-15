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2月份商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄

2024年03月15日16:12 | 来源：新华网
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新华社北京3月15日电（记者魏玉坤）国家统计局15日发布的数据显示，2月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄、同比继续下降。

从环比来看，2月份，一线城市新建商品住宅销售价格下降0.3%，降幅与上月相同。其中，北京、广州和深圳分别下降0.1%、0.8%和0.5%，上海上涨0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。

统计数据显示，2月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%，降幅比上月收窄0.2个百分点。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.6%，降幅与上月相同。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

从同比来看，2月份，受去年同期基数相对较高等因素影响，各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格降幅均扩大。一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.0%，降幅比上月扩大0.5个百分点。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降1.1%和2.7%，降幅比上月分别扩大0.7和0.6个百分点。

2月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降6.3%，降幅比上月扩大1.4个百分点。二、三线城市二手住宅销售价格同比均下降5.1%，降幅比上月分别扩大0.7和0.6个百分点。

(责编：卫嘉、白宇)
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