海关总署发布的数据显示，前2个月，我国货物贸易进出口总值6.61万亿元，同比增长8.7%。其中，出口3.75万亿元，同比增长10.3%。这是自去年4月份之后，我国出口增速重回“两位数”。

山东青岛，首批50辆新能源大巴车装船出海，成为芬兰、比利时等欧洲国家的公交巴士；广东广州，载有1800余辆国产汽车的滚装船驶离南沙口岸，前往中东地区……今年以来，我国外贸无惧寒意、红火开局。

“中国出口的增长速度，几乎超乎所有人预期！”不少国外媒体赞叹，在贸易保护主义、单边主义抬头，世界经济复苏低迷的背景下，中国出口增速重回“两位数”，不仅反映了中国经济的强劲复苏势头，更体现了中国外贸的国际竞争力。中国出口的稳定增长将为世界经济注入更多中国力量。

重回“两位数”，是产业升级、优势产品的有力支撑。

“从钢铁和汽车，到消费电子产品和太阳能电池板，中国工厂的产品总能在海外找到买家。”《纽约时报》在报道中说。

近年来，在一系列推动产业升级和稳外贸政策措施推动下，我国外贸发展的产业基础、要素禀赋、创新能力都在不断增强，出口商品正向价值链上游攀升。前2个月，我国集成电路、汽车等机电产品出口保持强劲增长，服务纺织等劳动密集型产品出口出现明显反弹。其中汽车、家电、船舶等优势产品，前2个月出口分别增长15.8%、24.3%、180.6%。

重回“两位数”，是经营主体市场活力的持续恢复。

“我们进出口额近3000万元，订单排到了5月份。”在安徽精卓光显科技有限公司生产车间，一排排大型自动化机器连续工作，显示屏触控模组在生产线上组装成型，陆续下线。前2个月，我国第一大外贸经营主体——民营企业进出口3.61万亿元，同比增长17.7%，占我国进出口总值的54.6%，较去年同期提升4.2个百分点。根据联合国工业发展组织数据，目前中国已经生产了世界上1/3的制造业制成品，超过了美国、德国、日本和韩国的总和。

重回“两位数”，是多元经贸合作的积极成效。

“过去一年虽然艰难，但新市场开拓初见成效，前2个月订单同比增长18%。”广东阳江十八子集团有限公司总经理李积说。前2个月，我国对共建“一带一路”国家合计进出口3.13万亿元，同比增长9%；对中亚五国、拉美和非洲进出口增速大幅高于整体，同比分别增长26%、17.3%和17.3%。

疾风知劲草。外部环境虽“寒”，中国外贸却不会“凉”。今年政府工作报告提出，“推动外贸质升量稳”“支持企业开拓多元化市场”“促进跨境电商等新业态健康发展”“抓好支持高质量共建‘一带一路’八项行动的落实落地”……随着这些举措持续落地见效，将进一步推动外贸高质量发展，为世界经济增长注入新动力。

(责编：白宇、卫嘉)

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